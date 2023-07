W wieku 48 lat zmarła Coco Lee, wokalistka z Hongkongu, która zaśpiewała piosenkę do oscarowego hitu "Przyczajony tygrys, ukryty smok". O jej śmierci poinformowały siostry. Piosenkarka przez lata walczyła z depresją, popełniła samobójstwo.

Nie żyje Coco Lee. 48-letnia wokalistka popełniła samobójstwo

Coco Lee targnęła się na swoje życie 2 lipca 2023 i przez 3 dni przebywała w śpiączce. Jak podaje radiozet.pl, informacja o jej śmierci pojawiła się dzięki jej siostrom, które napisały o jej długoletniej chorobie:

Chociaż Coco szukała profesjonalnej pomocy i robiła, co mogła, by walczyć z depresją, niestety ten demon w niej zwyciężył.

Wokalistka zdobyła rozpoznawalność w Azji oraz USA dzięki piosence "Do You Want My Love". Duży sukces przyniósł jej pierwszy anglojęzyczny album "Just No Other Way" wydany w 1999 roku. Piosenkarka wykonała nominowaną do Oscarów piosenkę "A Love Before Time" z filmu "Przyczajony Tygrys, Ukryty Smok" podczas ceremonii rozdania nagród.

