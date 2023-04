Nie żyje gitarzysta The Script. Mark Sheehan miał zaledwie 46 lat

Zmarł Mark Sheehan - gitarzysta zespołu The Script. Miał tylko 46 lat. Co było przyczyną jego przedwczesnej śmierci?

Nie żyje gitarzysta zespołu The Script

Jak podaje Deadline, 14 kwietnia 2023 roku odszedł Mark Sheehan. Był gitarzystą, tekściarzem i producentem muzycznym irlandzkiego zespołu The Script. Zmarł w wieku 46 lat.

Na oficjalnym Twitterze zespołu The Script pojawił się smutny wpis dotyczący śmierci gitarzysty Marka Sheehana.

Kochany mąż, ojciec, brat, kolega z zespołu i przyjaciel Mark Sheehan zmarł dzisiaj w szpitalu po krótkiej chorobie. Rodzina i grupa proszą fanów o uszanowanie ich prywatności w tym tragicznym czasie.

Nie podano szczegółów śmierci muzyka, ani nie zdradzono, na jaką chorobę chorował.

Mark Sheehan urodził się 29 października 1976 roku w Dublinie. W 1996 roku wraz z wokalistą i klawiszowcem - Dannym O'Donoghue'em, założył zespół Mytown. Grupa ewoluowała w 2001 roku w zupełnie nowe przedsięwzięcie - mowa o grupie The Script.

Po dołączeniu do grupy perkusisty Glena Powera, w 2008 roku zadebiutował pierwszy album zatytułowany po prostu "The Script". Płyta odniosła sukces w Wielkiej Brytanii i Irlandii, zdobywając listy przebojów. Jednym z największych hitów zespołu jest piosenka "The Man Who Can’t Be Moved". W kolejnych latach The Script wydali 5 albumów.