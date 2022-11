Amerykańska Akademia Fonograficzna podała pełną listę nominowanych do nagród Grammy. Statuetki zostaną przyznane już po raz 65. To co nas najbardziej interesuje, to oczywiście rockowe i metalowe kategorie. Okazuje się, że w tym roku nie obyło się bez małych zaskoczeń. Znowu zaczęła się dyskusja, których artystów można uznać za gwiazdy rocka i gdzie jest granica między rockiem a metalem.

Nominacje do Grammy 2023: Raper gra rocka, a Muse to metal

Gala wręczenia nagród odbędzie się w lutym 2023, gdy poznamy zwycięzców w 91 kategoriach, m.in. w kategoriach Najlepszy album rockowy. O statuetkę będą walczyć The Black Keys, Idles oraz Spoon. Nominację otrzymał również raper Machine Gun Kelly, który ostatnio ostro romnsuje z pop-punkiem oraz Ozzy Osbourne.

W kategorii Najlepsze metalowe wykonanie nominację otrzymał zespół Muse, co również może zaskoczyć niejednego fana mocnych brzmień. Chociaż ich nominowany utwór ''Kill Or Be Killed'' z najnowszej płyty ''Will of the People'' jest naprawdę ''ciężki'', to wrzucanie Muse do jednej kategorii razem z Megadeth, grupą Ghost czy Ozzym Osbournem jest ciekawym zabiegiem.

Zobaczcie, jak prezentują się rockowe i metalowe nominacje oraz pozostałe, najważniejsze kategorie na Grammy 2022.

Najlepszy rockowy utwór:

„Black Summer” – RED HOT CHILI PEPPERS

„Blackout” – TURNSTILE

„Broken Horses” – BRANDI CARLILE

„Harmonia’s Dream” – THE WAR ON DRUGS

„Patient Number 9” – OZZY OSBOURNE (featuring Jeff Beck)

Najlepsze rockowe wykonanie:

„So Happy It Hurts” – BRYAN ADAMS

„Old Man” – BECK

„Wild Child” – THE BLACK KEYS

„Broken Horses” – BRANDI CARLILE

„Crawl!” – IDLES

„Patient Number 9” – OZZY OSBOURNE (featuring Jeff Beck)

„Holiday” – TURNSTILE

Najlepsze metalowe wykonanie:

„Call Me Little Sunshine” – GHOST

„We’ll Be Back” – MEGADETH

„Kill Or Be Killed” – MUSE

„Degradation Rules” – OZZY OSBOURNE (featuring Tony Iommi)

„Blackout” – TURNSTILE

Najlepszy album - rock:

The Black Keys - "Dropout Boogie"

Elvis Costello & The Imposters - "The Boy Named If"

Idles - "Crawler"

Machine Gun Kelly - "Mainstream Sellout"

Ozzy Osbourne - "Patient Number 9"

Spoon - "Lucifer on the Sofa"

Najlepszy album - muzyka alternatywna:

Arcade Fire - "WE"

Big Thief - "Dragon New Warm Mountain I Believe in You"

Björk - "Fossora"

Wet Leg - "Wet Leg"

Yeah Yeah Yeahs - "Cool It Down"

Nagranie roku:

ABBA - "Don’t Shut Me Down"

Adele - "Easy on Me"

Beyoncé - "Break My Soul"

Brandi Carlile Featuring Lucius - "You and Me on the Rock"

Doja Cat - "Woman"

Harry Styles - "As It Was"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Lizzo - "About Damn Time"

Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous"

Steve Lacy - "Bad Habit"

Piosenka roku:

Adele - "Easy on Me"

Beyoncé - "Break My Soul"

Bonnie Raitt - "Just Like That"

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy - "God Did"

Gayle - "ABCDEFU"

Harry Styles - "As It Was"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Lizzo - "About Damn Time"

Steve Lacy - "Bad Habit"

Taylor Swift - "All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)"

Album roku:

ABBA - "Voyage"

Adele - "30"

Bad Bunny - "Un Verano Sin Ti"

Beyoncé - "Renaissance"

Brandi Carlile - "In These Silent Days"

Coldplay - "Music of the Spheres"

Harry Styles - "Harry’s House"

Kendrick Lamar - "Mr. Morale & the Big Steppers"

Lizzo - "Special"

Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous (Deluxe)"

Najlepszy nowy artysta: