Całe szczęście koncerty wróciły po pandemicznej przerwie i mimo inflacji fani nie oszczędzają na kupowaniu biletów na występy ulubionych artystów. Kto jednak może pochwalić się najbardziej dochodową trasą koncertową? Ten artysta ogłosił pożegnalne tournee i chociaż było przerwane przez pandemię, bilety na jego koncerty sprzedają się jak świeże bułeczki, a trasa dalej trwa. Kto zdetronizował Eda Sheerana i U2?

Oto najbardziej dochodowa trasa koncertowa w historii. Artysta zdetronizował Eda Sheerana i U2

Dotychczasowy rekord należał do Eda Sheerana - jego ÷ Tour, które trwało w latach 2017-2019 zarobiło 776 200 000 dolarów, zaś na kolejnej pozycji znajdował się zespół U2 z trasą 360° i rekordem 736 421 584 dolarów. Kto zdetronizował tych artystów? 1. miejsce w rankingu najbardziej dochodowych tras koncertowych należy obecnie do Eltona Johna.

Jego pożegnalna trasa "Farewell Yellow Brick Road", która wystartowała jeszcze w 2018 i została przerwana przez pandemię, zdążyła już zarobić 817 900 000 dolarów brutto. Kwota ta na pewno się zwiększy, bo Elton John ma zaplanowane koncerty do 8 lipca 2023. Co ciekawe, to właśnie ten artysta dał najwięcej koncertów w porównaniu do Eda Sheerana i U2, bo aż 278.

W marcu 2020 Elton John został zmuszony do zawieszenia rekordowej trasy koncertowej "Farewell Yellow Brick Road" z powodu pandemii COVID. Gdy świat się zatrzymał, do artysty zaczęły odzywać się gwiazdy, które Elton zapraszał do swojej audycji Rocket Hour w Apple Music. Wymiana kreatywnych pomysłów stała się zalążkiem płyty, którą teraz znamy już jako „The Lockdown Sessions”. Album ukazał się w październiku 2022.

Karierę Eltona Johna trudno porównać do czegokolwiek innego. Jego współprace zarówno z Berniem Taupinem, jak i innymi artystami, wciąż kreują najważniejsze popkulturowe pejzaże. Zaledwie w ubiegłym tygodniu, Elton ustanowił kolejny rekord brytyjskiej listy przebojów, umieszczając singiel w top 10 zestawienia w szóstej dekadzie z rzędu. Elton John, podsumowując swoją karierę, wydał książkę, ruszył w pożegnalną trasę koncertową, wydał kolekcję hitów, a w kinach mogliśmy oglądać brawurowy film o karierze artysty. Teraz „The Lockdown Sessions” pozwolą wszystkim fanom na wejście w zupełnie nowy wymiar świata Eltona Johna.