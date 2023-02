"Forbes" podzielił się listą najlepiej opłacanych artystów w 2022 roku. Miejsce 1. może być sporym zaskoczeniem, ale rockowy zespół zajął tak wysoką pozycję ze względu na sprzedaż praw do swoich utworów. Co ciekawe, w TOP 10 znalazła się tylko jedna kobieta - gwiazda muzyki pop.

Oto najlepiej opłacani artyści w 2022 roku. Na szczycie rockowa legenda

1. miejsce w zestawieniu najlepiej opłacanych artystów zajął zespół Genesis z wynikiem 230 milionów dolarów. Muzycy sprzedali dla wytwórni Concord prawa do solowych utworów oraz do piosenek Genesis za 300 mln dolarów. Do tego należy dorzucić również przychody z trasy koncertowej Genesis. Po odjęciu wszelkich kosztów, jak chociażby stawki menadżerów i prawników, panowie mogą pochwalić się przychodem w wysokości 230 milionów dolarów.

2. pozycję na liście zajął Sting z kwotą 210 milionów dolarów. Również ten artysta postanowił sprzedać prawa do swoich utworów za 300 mln dolarów. Podium zamyka aktor i reżyser Tyler Perry z wynikiem 174 milionów dolarów. Rockowy akcent mamy na miejscu 7. - takie właśnie miejsce zajął zespół The Rolling Stones z kwotą 98 milionów dolarów. W pierwszej 10. pojawiła się tylko jedna kobieta i jest nią Taylor Swift, która zajęła 9. miejsce. Ranking zamyka Bad Bunny z wynikiem 88 milionów dolarów.

Top 10 najlepiej opłacanych artystów w 2022 według "Forbes"