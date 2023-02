Chociaż to nie jest rockowa wokalistka, to jej najnowszy przebój "Flowers" na pewno już słyszeliście. Artystka pobiła kilka rekordów na Spotify i zdetronizowała Taylor Swift jeżeli chodzi o największą miesięczną liczbę odsłuchań jednego utworu.

Oto najpopularniejsza wokalistka na Spotify. Zdobyła największą miesięczną liczbę odsłuchań

Mowa o byłej gwieździe Disneya, Miley Cyrus, która ze swoim singlem "Flowers" pobiła już kilka rekordów. Jak podaje portal natemat.pl, singiel zapowiadający album "Endless Summer Vacation" szybko wskoczył na szczyt listy Billboard Hot 100 i stał się drugim przebojem piosenkarki po "Wrecking Ball", który zajął 1. miejsce w tym notowaniu.

Co więcej "Flowers" pobił rekord najczęściej słuchanego utworu w ciągu tygodnia na Spotify. Następnie Miley Cyrus mogła pochwalić się kolejnym rekordem - "Flowers" stał się piosenką, która najszybciej przebiła próg 100 mln odtworzeń na Spotify. Na tym jednak nie koniec, bowiem utwór Cyrus zdobył największą miesięczną liczbę odsłuchań w historii Spotify wśród kobiecych artystek. Mowa o 84 mln odtworzeń, dzięki czemu Miley pokonała dotychczasową rekordzistkę Taylor Swift.

Na pewno walentynki pomogły Cyrus w pobiciu tego rekordu. W utworze „Flowers” Miley wypowiada się na temat miłości do siebie i własnej odwagi śpiewając te słowa: „Started to cry / But then I remembered / I can buy myself flowers / Write my name in the sand”. Piosenka stała się już viralem. Ósmy album studyjny zatytułowany "Endless Summer Vacation" ukaże się 10 marca.

Miley Cyrus na swoim koncie ma sześć albumów numer 1, w tym nominowany w 2013 roku do nagrody Grammy album „Bangerz”, który w USA pokrył się trzykrotną platyną. Ponadto w trakcie swojej kariery odbyła pięć wyprzedanych światowych tras koncertowych. W listopadzie 2020 roku Miley wydała długo oczekiwany siódmy album studyjny, „Plastic Hearts”, który zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard's Top Rock Albums i jest jej szóstym albumem, który wylądował na pierwszym miejscu. Miley pojawiła się również na „The Metallica Blacklist Album”, gdzie wykonała cover „Nothing Else Matters”.