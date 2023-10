Niektórzy się popłakali. Zachwyciła ludzi jako Sinead O’Connor!

W programie „Twoja twarz brzmi znajomo” jest miejsce dla bardzo wielu emocji. Tym razem widzowie mogli przeżyć coś wyjątkowego, bo Pola Gonciarz zrobiła prawdziwą furorę jako Sinead O’Connor. Internet został rozpalony, a internauci nie ukrywali, że w ich oczach pojawiały się łzy.

Nowy sezon programu „Twoja twarz brzmi znajomo” to wielkie show, po brzegi wypełnione niezwykłymi pokazami umiejętności, a czasem nawet szczyptą kontrowersji lub głębokich emocji. Uczestnicy wcielają się tu w znane gwiazdy muzyki, a widzowie delektują się niezwykłymi przedstawieniami. Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie Pola Gonciarz skupiła na sobie niemal całą uwagę! Nie da się ukryć, że przy okazji skradła także serca jurorów.

Pola Gonciarz jako Sinead O’Connor

Sinead O’Connor to oczywiście słynna i ceniona na całym świecie artystka, która odeszła w wieku 56 lat. Dla wielu ludzi tworzona przez nią muzyka była niezwykle wartościowa. Jaki ma to związek z programem „Twoja twarz brzmi znajomo”? Otóż Pola Gonciarz miała przed sobą niezwykle ambitne zadanie, bo zmierzyła się z dziełem w formie utworu „Nothing Compares 2U”

Oglądaj

Wśród licznych komentarzy pod materiałem wideo, możemy znaleźć m.in. następujące opinie:

Wzruszający występ. Do tego, złożyła hołd Sinead.[*]

Genialny występ Poli oraz zasłużona wygrana. To były prawdziwe emocje. Pięknie

Nie wiem o czym śpiewa, ale taki ładunek emocji !- Ciary. SUPER. REWELACJA.

Co za występ! Raz na jakiś czas ktoś zaśpiewa piosenkę kogoś z "wielkich nieobecnych" i zrobi to tak że mam ciarki na rękach i łzy w kącikach oczu. To było takie wykonanie. BRAWO!

Wiele osób jest zdania, że Poli udało się stworzyć coś wyjątkowego i magicznego. Można powiedzieć, że to niezwykle pozytywne zaskoczenie, które sprawiło przyjemność sporej części widzów. Niektórzy nawet stwierdzili, iż to „najlepszy występ tego odcinka”. A wy co myślicie?

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!