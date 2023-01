Metallica poinformowała swoich fanów o przedpremierowym odsłuchu albumu "72 Seasons" w wybranych kinach na całym świecie. 12. album Metalliki będzie można odsłuchać w dźwięku najwyższej jakości już 13 kwietnia.

Posłuchaj przedpremierowo płyty Metalliki "72 Seasons" w kinie. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Fani, którzy wybiorą się do kina, by przedpremierowo odsłuchać nowy album Metalliki, otrzymają nie tylko jako pierwsi dostęp do premierowego materiału. W programie wydarzenia „72 Seasons – Global Premiere” pojawią się także teledyski do każdego utworu, wyświetlane na wielkim ekranie, jak również wywiady z zespołem.

Bilety na „72 Seasons – Global Premiere” będą dostępne od czwartku, 2 marca, na stronie metallica.film.

Album „72 Seasons” ukaże się 14 kwietnia 2023 i płytę zapowiadają dwa single: wydany 20 stycznia „Screaming Suicide” oraz „Lux Æterna”, który ukazał się 28 listopada 2022.

Metallica wystąpi w Polsce w 2024 roku

W sprzedaży są już dostępne pojedyncze bilety na wszystkie koncerty Metalliki w ramach trasy M72. Metallica zagra dwa koncerty w każdym mieście. Polscy fani będą mogli posłuchać Metalliki na żywo 5 i 7 lipca 2024. Każdy No Repeat Weekend to dwa oddzielne koncerty, z różnymi setlistami i supportami. M72 to także nowa, okrągła scena i słynny Metallica Snake Pit w centralnym miejscu, jak również passy I Disappear i wiele innych atrakcji.