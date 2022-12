Sanah nagrała cover "Wilczej zamieci" z Wiedźmina 3. Wyszło jej magicznie

sanah jak Priscilla - artystka zaśpiewała Wilczą zamieć

CD Projekt RED lubi zarzucić kozacką współpracą - tu zatrudni do głównych ról w swoich grach Keanu Reevesa i Idrisa Elbę, tam poprosi Dawida Podsiadło i Run The Jewels o nagranie zupełnie nowych kawałków do kolejno anime Edgerunners i Cyberpunka 2077.

Teraz natomiast sanah będzie podbijała listy przebojów swoją wersją ballady "Wilcza zamieć", którą pierwotnie mogliśmy usłyszeć w Wiedźminie 3: Dziki Gon.

Kawałkowi towarzyszy klimatyczne wideo, które przedstawia nam medytującego/czarującego wiedźmina i szukającą go kobietę - wiecie, tak jak opowiada nam kawałek. Oto "Wilcza zamieć" w wersji sanah:

Oglądaj

Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, gdy sanah wzięła na warsztat tą przejmującą pieśń - artystka pierwszy cover nagrała w 2019 roku i ten całkiem pomógł jej w zdobyciu rozpoznawalności. Tej starszej wersji możecie posłuchać poniżej:

Oglądaj

Wiedźmin 3 - aktualizacja do wersji next-gen

Premiera tej nowej wersji "Wilczej zamieci" zbiegła się oczywiście w czasie z debiutem oficjalnej aktualizacji Wiedźmin 3: Next Gen. Wprowadzone zmiany dotyczą tekstur i poprawek graficznych, nowych rozwiązań gameplayowych (nowe skróty klawiszowe dla graczy korzystających z padów, a także przybliżona kamera) oraz ustawień dot. dostępności (jak m.in. dostosowanie wielkości czcionek).

Ta jest już dostępna za darmo dla wszystkich dotychczasowych posiadaczy gry Wiedźmin 3: Dziki Gon.