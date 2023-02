Slipknot zaskoczył wszystkich publikując bez zapowiedzi nowy singiel. Okazuje się, że kawałek powstał podczas trasy promującej album ".5: The Gray Chapter". Do nowej piosenki powstał również niepokojący jak na Slipknota przystało klip.

Slipknot z niespodzianką dla fanów. Posłuchajcie nowego singla "Bone Church" [WIDEO]

Takie niespodzianki lubimy. Slipknot zaskoczył wszystkich publikując bez zapowiedzi nowy singiel "Bone Church". Klasycznie za teledysk odpowiedzialny jest M. Shawn "Clown" Crahan.

Oglądaj

Clown wyjaśnił, jak doszło do powstania tego utworu:

W trasie za kulisami każdego koncertu mamy "jam room", gdzie gramy, ćwiczymy, rozgrzewamy się i czasem wypróbowujemy nowe pomysły. "Bone Church" narodził się w jam roomie podczas trasy ".5: The Gray Chapter". Od tamtej pory przygotowywaliśmy go do życia i w końcu jest. Ten utwór jest dla fanów - to dalsza podróż w głąb historii Slipknota, która wciąż jest pisana.

Dyskografię Slipknota zamyka album "The End, So Far" - na krążku znalazły się single "The Dying Song (Time To Sing)" i "Yen" - do których teledyski nakręcił M. Shawn "clown" Crahan - oraz "The Chapeltown Rag". Za produkcję materiału odpowiadają muzycy Slipknot i Joe Barresi.