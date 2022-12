Śmierć wokalistki zespołu Obrasqi. Wiadomo już, co wydarzyło się na spacerze

Ciało 33-letniej Moniki Dejk-Ćwikły znaleziono w jeziorze w Kartuzach. Wstępna sekcja zwłok wykazała, co mogło się wydarzyć podczas spaceru z psem.

Cała Polska szukała 33-letniej wokalistki rockowego zespołu Obrasqi. Niestety kilka dni po zaginięciu jej ciało znaleziono w jeziorze w Kartuzach. Wstępne wyniki zwłok pokazały, co mogło się wydarzyć 13 grudnia koło południa, gdy Moniak Dejk-Ćwikła wyszła na spacer.

Nie żyje wokalistka zespołu Obrasqi. Wiadomo już, co wydarzyło się na spacerze

13 grudnia wokalistka grupy Obrasqi wyszła na spacer z psem w Kartuzach. Niestety nie wróciła i rodzina zgłosiła zaginięcie. W wyniku poszukiwań odnaleziono jej ciało w jeziorze. O wstępnej sekcji zwłok w rozmowie z "Super Expressem" opowiedział prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku:

Najważniejsze ustalenia są takie, że wstępną przyczyną śmierci kobiety, ustaloną przez biegłego, było utonięcie. Nie ujawniono na ciele denatki obrażeń, które mogłyby świadczyć, że była wobec niej stosowana przemoc lub została uderzona.

Wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek. Monika chciała uratować swojego ukochanego psa, który wpadł do jeziora:

Kobieta utonęła po wejściu na częściowo zamarznięte jezioro. Dlaczego tam weszła? Można tylko domniemywać. Prawdopodobnie pobiegła za swoim psem, którego ciało również wyłowiono z wody.

Wyniki dokładnej sekcji zwłok poznamy za około 2-3 tygodnie. 20 grudnia odbył się pogrzeb wokalistki, o czym poinformował wcześniej jej mąż, Tomasz Ćwikła na swoim profilu na Facebooku. Udostępnił również piosenkę zespołu Obrasqi pisząc poruszający wpis:

Pamiętam jak nagrywaliśmy we dwójkę ujęcia do tego teledysku .. to był dla niej wyczyn żeby trzymać ten śnieg w rękach .. ona kochała ciepło ..

Grupa Obrasqi powstał w kwietniu 2019. Muzyka zespołu zaliczana jest do indie-dreampop-rocka, jednak wykracza daleko poza ramy jednego gatunku. W 2022 roku na zaproszenie Riverside zespół zagrał jako gość specjalny na trasie „20 Riverside”. Natomiast we wrześniu tego roku ukazała się druga płyta formacji zatytułowana "szepty ciszy".