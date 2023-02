Tanie płyty CD Nine Inch Nails, Megadeth i Soundgarden w Biedronce. Jakie tytuły znajdziemy?

Stęskniliście się za płytami CD w Biedronce? Co rusz w sieci sklepów pojawiają się albumy w atrakcyjnych cenach i warto przejrzeć ofertę Biedronki, by uzupełnić swoje braki w kolekcji płyt. Fani rocka mogą się skusić na krążki Rush, The Cure czy Grety Van Fleet.

Tanie płyty CD w Biedronce. W ofercie Nine Inch Nails, Megadeth i Soundgarden

Do sprzedaży trafiły wydawnictwa takich wykonawców jak Def Leppard, OneRepublic, Nine Inch Nails, Soundgarden, Eric Clapton, Def Leppard i wielu innych. Oferta obowiązuje w wybranych sklepach sieci Biedronka w dniach od 27 lutego do 12 marca 2023 r. Warto pamiętać, że produkty dostępne są do wyczerpania zapasów. Oferta może różnić się w zależności od sklepu.

Nowe płyty CD w ofercie sklepów Biedronka