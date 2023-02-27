Tanie płyty CD Nine Inch Nails, Megadeth i Soundgarden w Biedronce. Jakie tytuły znajdziemy?
Sprawdźcie, jakie płyty CD możecie znaleźć w sklepach sieci Biedronka. Fani rocka znajdą coś dla siebie.
Stęskniliście się za płytami CD w Biedronce? Co rusz w sieci sklepów pojawiają się albumy w atrakcyjnych cenach i warto przejrzeć ofertę Biedronki, by uzupełnić swoje braki w kolekcji płyt. Fani rocka mogą się skusić na krążki Rush, The Cure czy Grety Van Fleet.
Tanie płyty CD w Biedronce. W ofercie Nine Inch Nails, Megadeth i Soundgarden
Do sprzedaży trafiły wydawnictwa takich wykonawców jak Def Leppard, OneRepublic, Nine Inch Nails, Soundgarden, Eric Clapton, Def Leppard i wielu innych. Oferta obowiązuje w wybranych sklepach sieci Biedronka w dniach od 27 lutego do 12 marca 2023 r. Warto pamiętać, że produkty dostępne są do wyczerpania zapasów. Oferta może różnić się w zależności od sklepu.
Nowe płyty CD w ofercie sklepów Biedronka
- IZABELA TROJANOWSKA - NA SKOS
- TULIA - TULIA
- SIESTA 15
- SIESTA 16
- ROKSANA WĘGIEL - ROKSANA WĘGIEL
- ANNA WYSZKONI - JESTEM TU NOWA
- ABBA - MORE ABBA GOLD
- LOUIS ARMSTRONG - KINGS OF JAZZ THE BEST OF LOUIS ARMSTRONG
- ERYKAH BADU - BADUIZM
- ANDREA BOCELLI - INCANTO
- SARAH BRIGHTMAN - HYMN (PL)
- THE CHEMICAL BROTHERS - BORN IN THE ECHOES
- ERIC CLAPTON - THE LADY IN THE BALCONY: LOCKDOWN SESSIONS
- CRANBERRIES - NO NEED TO ARGUE (REMASTERED)
- THE CREAM - VERY BEST OF CREAM
- THE CURE - FAITH (REMASTERED)
- LANA DEL REY - HONEYMOON
- DEF LEPPARD - DIAMOND STAR HALOS
- DIRE STRAITS - LOVE OVER GOLD
- DR. DRE - COMPTON
- DREAM THEATER - WHEN DREAM AND DAY UNITE
- EMINEM - MUSIC TO BE MURDERED BY - SIDE B (DELUXE)
- EMINEM - RELAPSE
- EMINEM - REVIVAL
- ENIGMA - THE FALL OF A REBEL ANGEL (PL)
- FLORENCE & THE MACHINE - HOW BIG, HOW BLUE, HOW BEAUTIFUL (PL)
- VIKI GABOR - GETAWAY (INTO MY IMAGINATION) DELUXE
- GANG STARR - MOMENT OF TRUTH
- SELENA GOMEZ - REVELACION (EPKA)
- GRETA VAN FLEET - THE BATTLE AT GARDEN'S GATE
- NAILL HORAN - HEARTBREAK WEATHER
- HOZIER - HOZIER (PL)
- INXS - KICK (REMASTERED)
- JAMIROQUAI - AUTOMATION
- B.B. KING - HIS DEFINITIVE GREATEST HITS
- MICHAEL KIWANUKA - HOME AGAIN
- MICHAEL KIWANUKA - KIWANUKA
- KOMBII - SYMFONICZNE
- LANG LANG - PIANO BOOK
- MARGARET - ADD THE BLONDE REED
- MAROON 5 - RED PILL BLUES (PL)
- MAROON 5 - SINGLES
- MASSIVE ATTACK - BLUE LINES
- MASSIVE ATTACK - MEZZANINE
- MEGADETH - RUST IN PEACE
- MIŁY PAN - DISCOPOLOT
- ENNIO MORRICONE - 60 DELUXE EDITION (PL)
- NINE INCH NAILS - THE DOWNWARD SPIRAL
- OFFSPRING - AMERICANA
- MIKE OLDFIELD - RETURN TO OMMADAWN (PL)
- ONEREPUBLIC - NATIVE (PL)
- RAINBOW - RITCHIE BLACKMORE'S RAINBOW
- HANIA RANI / DOBRAWA CZOCHER - INNER SYMPHONIES
- RUSH - 2112
- RUSH - RUSH (REMASTERED)
- FRANK SINATRA - WITH LOVE
- SOUNDGARDEN - BADMOTORFINGER (REMASTER)
- BRIDGET JONES'S DIARY
- DALIDA (PL)
- GLADIATOR
- PAVAROTTI (PL)
- SING (PL)
- SOY LUNA (PL)
- STING - SOUL CAGES
- TEARS FOR FEARS - SONGS FROM THE BIG CHAIR
- SHANIA TWAIN - GREATEST HITS
- VANGELIS - NOCTURNE
- COOL BABY VOL.2 JELONKI
- SHADYXV (EMINEM)
- BRAVO HITS LATO 2022
- BRAVO HITS ZIMA 2021
- DISCO KIDS TANECZNE PRZEBOJE
- HITY NA CZASIE JESIEŃ 2022
- HITY NA CZASIE LATO 2022
- MŁYNARSKI O MIŁOŚCI
- NAJLEPSZE HITY DLA CIEBIE - KIDS
- RMF POLSKIE PRZEBOJE 2019
- THE BEST OF 2000
- VIOLETTA - VIOLETTA - EN VIVO (KARAOKE) (PL)
- ANDREW LLOYD WEBBER - CATS (SOUNDTRACK)
- JAMIEWOON - MAKING TIME
- ANNA WYSZKONI - NIEZNOŚNA LEKKOŚĆ HITU (2CD)
- HANS ZIMMER - THE WINGS OF A FILM:MUSIC OF HANS ZIMMER
- IMANY - THE WRONG KIND OF WAR (PL)
- LADY GAGA - ARTPOP
- URWISOWO - HITY Z INTERNETU DLA DZIECI
- BRAVO HITS - COVERS
- BRAVO HITS - LOVE
- BRAVO HITS 80's vol.2
- BRAVO HITS OLD SCHOOL
- NOSOWSKA - JEŚLI WIESZ CO CHCĘ POWIEDZIEĆ
- PRZYBORA, PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO
- THE BEST OF CLUB MUSIC VOL. 3
- THE BEST OF DISCO POLO LOVE VOL.2
- THE BEST OF DISCO POLO VOL. 9
- THE BEST OF POLAND VOL. 5
- VOX FM - W RYTMIE HITÓW VOL. 3
- VOX FM - W RYTMIE HITÓW VOL. 5
- VOX FM W RYTMIE HITÓW VOL.2
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