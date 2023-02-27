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Tanie płyty CD Nine Inch Nails, Megadeth i Soundgarden w Biedronce. Jakie tytuły znajdziemy?

Aleksandra Degórska
27.02.2023 16:32
Sklep z płytami Fot. shutterstock.com; zdjęcie poglądowe

Sprawdźcie, jakie płyty CD możecie znaleźć w sklepach sieci Biedronka. Fani rocka znajdą coś dla siebie.

Stęskniliście się za płytami CD w Biedronce? Co rusz w sieci sklepów pojawiają się albumy w atrakcyjnych cenach i warto przejrzeć ofertę Biedronki, by uzupełnić swoje braki w kolekcji płyt. Fani rocka mogą się skusić na krążki Rush, The Cure czy Grety Van Fleet.

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Tanie płyty CD w Biedronce. W ofercie Nine Inch Nails, Megadeth i Soundgarden

Do sprzedaży trafiły wydawnictwa takich wykonawców jak Def Leppard, OneRepublic, Nine Inch Nails, Soundgarden, Eric Clapton, Def Leppard i wielu innych. Oferta obowiązuje w wybranych sklepach sieci Biedronka w dniach od 27 lutego do 12 marca 2023 r. Warto pamiętać, że produkty dostępne są do wyczerpania zapasów. Oferta może różnić się w zależności od sklepu.

Nowe płyty CD w ofercie sklepów Biedronka

  • IZABELA TROJANOWSKA - NA SKOS
  • TULIA - TULIA
  • SIESTA 15
  • SIESTA 16
  • ROKSANA WĘGIEL - ROKSANA WĘGIEL
  • ANNA WYSZKONI - JESTEM TU NOWA
  • ABBA - MORE ABBA GOLD
  • LOUIS ARMSTRONG - KINGS OF JAZZ THE BEST OF LOUIS ARMSTRONG
  • ERYKAH BADU - BADUIZM
  • ANDREA BOCELLI - INCANTO
  • SARAH BRIGHTMAN - HYMN (PL)
  • THE CHEMICAL BROTHERS - BORN IN THE ECHOES
  • ERIC CLAPTON - THE LADY IN THE BALCONY: LOCKDOWN SESSIONS
  • CRANBERRIES - NO NEED TO ARGUE (REMASTERED)
  • THE CREAM - VERY BEST OF CREAM
  • THE CURE - FAITH (REMASTERED)
  • LANA DEL REY - HONEYMOON
  • DEF LEPPARD - DIAMOND STAR HALOS
  • DIRE STRAITS - LOVE OVER GOLD
  • DR. DRE - COMPTON
  • DREAM THEATER - WHEN DREAM AND DAY UNITE
  • EMINEM - MUSIC TO BE MURDERED BY - SIDE B (DELUXE)
  • EMINEM - RELAPSE
  • EMINEM - REVIVAL
  • ENIGMA - THE FALL OF A REBEL ANGEL (PL)
  • FLORENCE & THE MACHINE - HOW BIG, HOW BLUE, HOW BEAUTIFUL (PL)
  • VIKI GABOR - GETAWAY (INTO MY IMAGINATION) DELUXE
  • GANG STARR - MOMENT OF TRUTH
  • SELENA GOMEZ - REVELACION (EPKA)
  • GRETA VAN FLEET - THE BATTLE AT GARDEN'S GATE
  • NAILL HORAN - HEARTBREAK WEATHER
  • HOZIER - HOZIER (PL)
  • INXS - KICK (REMASTERED)
  • JAMIROQUAI - AUTOMATION
  • B.B. KING - HIS DEFINITIVE GREATEST HITS
  • MICHAEL KIWANUKA - HOME AGAIN
  • MICHAEL KIWANUKA - KIWANUKA
  • KOMBII - SYMFONICZNE
  • LANG LANG - PIANO BOOK
  • MARGARET - ADD THE BLONDE REED
  • MAROON 5 - RED PILL BLUES (PL)
  • MAROON 5 - SINGLES
  • MASSIVE ATTACK - BLUE LINES
  • MASSIVE ATTACK - MEZZANINE
  • MEGADETH - RUST IN PEACE
  • MIŁY PAN - DISCOPOLOT
  • ENNIO MORRICONE - 60 DELUXE EDITION (PL)
  • NINE INCH NAILS - THE DOWNWARD SPIRAL
  • OFFSPRING - AMERICANA
  • MIKE OLDFIELD - RETURN TO OMMADAWN (PL)
  • ONEREPUBLIC - NATIVE (PL)
  • RAINBOW - RITCHIE BLACKMORE'S RAINBOW
  • HANIA RANI / DOBRAWA CZOCHER - INNER SYMPHONIES
  • RUSH - 2112
  • RUSH - RUSH (REMASTERED)
  • FRANK SINATRA - WITH LOVE
  • SOUNDGARDEN - BADMOTORFINGER (REMASTER)
  • BRIDGET JONES'S DIARY
  • DALIDA (PL)
  • GLADIATOR
  • PAVAROTTI (PL)
  • SING (PL)
  • SOY LUNA (PL)
  • STING - SOUL CAGES
  • TEARS FOR FEARS - SONGS FROM THE BIG CHAIR
  • SHANIA TWAIN - GREATEST HITS
  • VANGELIS - NOCTURNE
  • COOL BABY VOL.2 JELONKI
  • SHADYXV (EMINEM)
  • BRAVO HITS LATO 2022
  • BRAVO HITS ZIMA 2021
  • DISCO KIDS TANECZNE PRZEBOJE
  • HITY NA CZASIE JESIEŃ 2022
  • HITY NA CZASIE LATO 2022
  • MŁYNARSKI O MIŁOŚCI
  • NAJLEPSZE HITY DLA CIEBIE - KIDS
  • RMF POLSKIE PRZEBOJE 2019
  • THE BEST OF 2000
  • VIOLETTA - VIOLETTA - EN VIVO (KARAOKE) (PL)
  • ANDREW LLOYD WEBBER - CATS (SOUNDTRACK)
  • JAMIEWOON - MAKING TIME
  • ANNA WYSZKONI - NIEZNOŚNA LEKKOŚĆ HITU (2CD)
  • HANS ZIMMER - THE WINGS OF A FILM:MUSIC OF HANS ZIMMER
  • IMANY - THE WRONG KIND OF WAR (PL)
  • LADY GAGA - ARTPOP
  • URWISOWO - HITY Z INTERNETU DLA DZIECI
  • BRAVO HITS - COVERS
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  • BRAVO HITS 80's vol.2
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Aleksandra Degórska
Aleksandra Degórska Redaktor antyradia

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