Trasa koncertowa The Rolling Stones coraz bliżej? Uruchomiono stronę z zapisami

Wiele wskazuje na to, że legendarny zespół The Rolling Stones już wkrótce ruszy w trasę koncertową. W sieci pojawiła się specjalna strona internetowa.

Trasa koncertowa zespołu The Rolling Stones to coś, na co wszyscy fani czekają. Muzycy niedawno, bo 20 października 2023 roku wydali album „Hackney Diamonds”. Krążek spotkał się z dobrym przyjęciem ze strony krytyków i słuchaczy. Jedyne czego brakuje wielu fanom to trasa koncertowa. Na ten temat już wypowiadał się Keith Richards, który zdradził, że musi zostać spełniony jeden warunek, aby muzycy ruszyli w trasę.

Uruchomiono specjalną stronę internetową

Album „Hackney Diamonds” jest prawdziwą gratką dla fanów The Rolling Stones. Krążek ukazał się po prawie 20 latach od wydania ostatniej płyty. Cierpliwość słuchaczy opłaciła się. Płyt się dobrze słucha, ale muzyka na żywo to zawsze coś innego. Czy będzie zatem okazja zobaczyć muzyków na scenie i usłyszeć ich nowe kawałki? W sieci pojawiła się tajemnicza strona, za pomocą której można zapisywać się, aby otrzymać „wiadomość, na którą wszyscy czekali”.

Czy mowa o trasie koncertowej? Tego nie wiadomo, niemniej jednak media z Wielkiej Brytanii informują o zbliżającej się trasie koncertowej zespołu. Według nich koncerty mają odbyć się nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych. Nieoficjalnie mówi się, że koncerty mają rozpocząć się w kwietniu 2024 roku. Terminy koncertów prawdopodobnie poznamy na początku przyszłego tygodnia.

