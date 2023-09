The Rolling Stones z nowym albumem. Fani czekali na tę wiadomość blisko 20 lat!

The Rolling Stones ma świetną wiadomość dla wszystkich fanów. W końcu od blisko 20 lat ukaże się płyta z nowym materiałem! Co wiadomo na ten temat?

Fani legendarnego zespołu The Rolling Stones z utęsknieniem czekali na wiadomość o nowej płycie. Panowie z formacji kazali na siebie czekać blisko 20 lat, bo ich ostatni album „A Bigger Bang” ukazał się w 2005 roku. Wielu miało nadzieję, że zespół do studnia nagraniowego ponownie wejdzie w 2016 roku. Zwiastować to miały liczne upomnienia gitarzysty Keitha Richardsa, który kilka lat temu wielokrotnie powtarzał, że chciałby jak najszybciej nagrać nowy materiał. Niestety skończyło się na słowach, bo fani nowego krążka się nie doczekali. Tym razem będzie inaczej!

The Rolling Stones z nowym albumem

Jeśli zastanawiacie się, kiedy The Rolling Stones w końcu dadzą fanom nową muzykę, to mamy świetną wiadomość. Prawdopodobnie wkrótce. Grupa szykuje prawdziwą gratkę dla słuchaczy. Nowy materiał ma zostać zapowiedziany już jutro 6 września podczas konferencji prasowej w Hackney. Transmisja z wydarzenia dostępna będzie na YouTube o godzinie 15:25, a poprowadzi ją znany amerykański gwiazdor telewizji Jimmy Fallon.

Aby obejrzeć transmisję, wystarczy kliknąć w LINK.

Wiadomość, na którą wszyscy czekali, osobiście ogłoszą Mick Jagger, Keith Richards i Ron Wood. Płyta nosić będzie nazwę "Hackney Diamonds".

Hackney może znajdować się w sercu Hackney Diamonds, ale jest to prawdziwie globalny moment, którym chcemy podzielić się z fanami na całym świecie za pośrednictwem YouTube. - brzmi komunikat grupy.

Czekacie na nowy album?

