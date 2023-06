Josh Homme wyznał, że zdiagnozowano u niego raka. W jakim stanie jest wokalista Queens of the Stone Age?

Już niedługo, bo 16 czerwca ukaże się najnowszy album Queens of the Stone Age. Materiał powstał w bólu, bo ostatnie lata były naprawdę ciężkie dla Josha Homme. Nie dość, że rozpadł się jego związek, to w 2022 roku zdiagnozowano u niego poważną chorobę. Łatwo się domyśleć, że te wszystkie trudne chwile wpłynęły mocno na materiał "In Times New Roman...".

Wokalista Queens Of The Stone Age ma problemy zdrowotne. Zdiagnozowano u niego poważną chorobę

W wywiadzie dla Revolver Josh Homme opowiedział o nowej płycie, jak również wyznał, że rok temu zdiagnozowano u niego raka. Nie zdradził wiele szczegółów na temat choroby, ale powiedział, że przeszedł operację jego usunięcia i wraca do zdrowia. Niestety co jakiś czas odczuwa ból. Jak cytuje muzyka.interia.pl:

Nigdy nie mówię, że nie może być gorzej. Nigdy tak nie mówię i nie radziłbym tego. Ale mówię, że może być lepiej. Rak to tylko wisienka na torcie całkiem ciekawego okresu. Jestem niezmiernie wdzięczny, że przez to przejdę i spojrzę na to jako na coś, co było popieprzone, ale uczyniło mnie lepszym.

Muzyk wyznał, że 4 ostatnie lata były dla niego najgorsze, nagromadziło się sporo problemów, które "rozbiły stare życie", ale z tych "kawałków" udało mu się stworzyć coś nowego. Queens of the Stone Age niedługo wyda nowy album, który będzie promować na nadchodzących koncertach, m.in. w Polsce. Zespół zagra na Open'er Festival 2023 dokładnie 30 czerwca 2023. Wydarzenie odbędzie się w dniach 28 czerwca - 1 lipca 2023.

Queens of the Stone Age ma na swoim koncie siedem albumów - ostatni "Villains" (2017) trafił do Top 5 sprzedaży w kilkunastu krajach oraz uzyskał nominację do Grammy w kategorii Best Rock Album.