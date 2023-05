Wpadka Tilla Lindemanna na koncercie. Muzycy nawet mu nie pomogli [WIDEO]

Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

Chyba każdy zastanawiał się chociaż raz w życiu, czy na scenie Rammsteina pełnej ognia, pirotechniki i innych konstrukcji nie dochodzi do wypadków. Wygląda to wszystko bardzo niebezpiecznie i na występie kapeli na Litwie doszło rzeczywiście do niegroźnego wypadku. Rammstein nie komentuje sprawy, więc liczymy na to, że skończyło się jedynie na siniakach.

Wypadek na koncercie Rammsteina. Till Lindemann spadł ze sceny [WIDEO]

22 maja Rammstein wystąpił na Litwie i pod koniec występu doszło do dziwnej sytuacji. Gdy muzycy żegnali się ze swoimi fanami, Till Lindemann zrobił kilka kroków do tyłu i się przewrócił wpadając do otworu w scenie. Początkowo reszta muzyków tego nie zauważyła, a gdy zobaczyli przewróconego Lindemanna nie wiedzieli jak zareagować. Wszystko wskazuje na to, że upadek nie był poważny, bo Lindemann wstał i razem z pozostałymi artystami opuścił scenę.

Pierwszy po trzech latach koncert Rammstein miał miejsce na praskim lotnisku Letnany w maju 2022. Trasa promuje ostatni album zespołu zatytułowany "Zeit" i zahaczy również o Polskę. Rammstein zagra 30 i 31 lipca 2023 w Chorzowie. Przed występami kapeli zobaczymy francuski duet Abélard. Pianistki grały również przed Rammsteinem na koncercie w Warszawie w 2022 oraz w Chorzowie w 2019

Konstrukcja sceny, wydarzenie rozświetlone przez ogień i płomienie, perfekcyjnie zgrany zespół, poczucie humoru i patos inscenizacji – Rammstein na żywo to wyjątkowe doświadczenie.