Zapomniany utwór będzie hitem dzięki ''The Last of Us''? Odtworzenia na Spotify wzrosły o kilka tys. procent

Najpierw piosenka Depeche Mode otrzymała drugie życie dzięki ''The Last of Us". Teraz podobny los czeka zapomniany kawałek z lat 70.

Dzięki "The Last of Us" utwory sprzed kilku dekad stają się ponownie popularne. Tym razem po emisji trzeciego odcinka produkcji do łask powrócił utwór z lat 70. - zainteresowanie piosenką wzrosło na Spotify o kilka tysięcy procent.

Serial "The Last of Us": Zapomniany utwór podbija Spotify dzięki produkcji HBO

W serialu pojawiają się co rusz stare utwory, które są kodem przemytników - gdy wybrzmiewa piosenka z lat 60. to znak, że nie ma żadnych problemów, zaś utwór z lat 70. oznacza nową dostawę. Piosenki z lat 80. to same kłopoty.

Po premierze trzeciego odcinka serialu HBO "The Last of Us", zainteresowanie utworem "Long Long Time" Lindy Ronstadt w Spotify wzrosło o kilka tysięcy procent. Utwór jest bardzo istotnym elementem – do tego stopnia, że epizod ma ten sam tytuł. Wydana w 1970 roku ballada pojawiła się na drugim albumie artystki, "Silk Purse", otrzymała też nominację do Grammy w kategorii Najlepsze współczesne kobiece wykonanie piosenki. O nagrodę walczyła z Bobbie Gentry („Fancy”), Anne Murray („Snowbird”) oraz Dianą Ross („Ain’t No Mountain High Enough”).

W rozmowie z portalem IndieWire, twórca serialu „The Last of Us” – Craig Mazin – wspomina:

Powiedziałem Neilowi Druckmannowi, [autorowi gry oraz współtwórcy serialu], że chcę, by tych dwóch bohaterów nawiązało głębszą relację poprzez smutną piosenkę. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jaki to będzie utwór. Miałem w głowie, by był to naprawdę smutny kawałek, w którym słyszymy błaganie o miłość, a błaganie to nie zostaje spełnione. Było ważne, by w piosence pojawił się motyw pogodzenia z faktem skazania na samotność.

W serialu "The Last of Us" poznajemy Joela (Pedro Pascal), który w apokaliptycznym świecie zostaje przemytnikiem. Pewnego dnia dostaje zlecenie, by przemycić nastoletnią Ellie (Bella Ramsey).