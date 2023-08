Psychopata to człowiek… bardzo uroczy. Co jeszcze go wyróżnia?

Powszechnie uważa się, że psychopata to ktoś, kto siedzi już dawno w więzieniu albo samotnie spędza czas, czyhając na swoją ofiarę. Nie zawsze jednak tak to wygląda. Psychopata to osoba, która pod względem wyglądu raczej nie będzie od nas odstawać. Może brylować w towarzystwie, pracować na różnych stanowiskach czy posiadać rodzinę.

Oczywiście, aby mieć 100-procentową pewność, że mamy do czynienia z psychopatą, taka osoba musi przejść szereg badań, jednak są pewne cechy, którymi się wyróżniają. Oto niektóre z nich:

Osobowość psychopatyczna nakłada płaszcz uroczego człowieka

Na pierwszy rzut oka psychopata prezentuje się bardzo dobrze, a wręcz uroczo. Nie są złośliwi, przyciągają do siebie łagodnym i sympatycznym usposobieniem. Ich czar sprawia, że chcemy przebywać w ich towarzystwie.

Mistrz manipulacji

Psychopata to mistrz manipulacji, zwłaszcza jeśli chodzi o wywoływanie negatywnych reakcji. Celowo tworzy wokół siebie chaos, by następnie zrzucić winę na kogoś innego, a sam przedstawiać się jako osoba niewinna. Ten zabieg ma na celu wywołanie negatywnych uczuć i sprawić, że zamiast niego ofiarą stanie się ktoś, kto w rzeczywistości na to nie zasłużył.

Kłamstwa

Skoro już mowa o manipulacji, to nie może zabraknąć wzmianki o kłamstwach. Osobowość psychopatyczna ma skłonność do ciągłych kłamstw. Wymyślanie historyjek to jego specjalność. Nic więc dziwnego, jeśli okaże się, że każdy, kto go zna, słyszał od niego inną wersję tego samego wydarzenia. A gdy ktoś nie wierzy w jego słowa, stosuje klasyczne metody, jak tzw. odwracanie kota ogonem, zarzuca przesadną analizę, a nawet paranoję!

Nastawia innych przeciwko tobie

Psychopata uwielbia bawić się ludźmi i nastawiać ich przeciwko sobie. Plotki, intrygi, fałszywe oskarżenia i inne podobne, toksyczne zachowania to jego charakterystyczne cechy. Ale spokojnie, on wie, co robi. Żadnych bezczelnych słów, same smutne i wydające się realne opowieści o innych.

Brak empatii

To cecha, która jako jedna z pierwszych przypisywana jest, gdy wymienia się cechy psychopaty. Osobowość psychopatyczna nie wie, co to wyrzuty sumienia. Nie tylko brakuje mu tej cechy, ale też podczas gdy innych będzie gryzło sumienie, on będzie się cieszył, że postąpił tak, a nie inaczej. Psychopata doskonale wie, że swoimi zachowaniami rani innych. Sprawia mu to przyjemność, a jedyny moment kiedy przeprosi za swoje zachowanie, nastąpi wówczas, gdy sam będzie czegoś potrzebować.

Jakakolwiek relacja oparta na takich zachowaniach jest po prostu toksyczna.

Przyjaźń z psychopatą nie istnieje

W słowniku psychopaty nie ma czegoś takiego, jak przyjaźń. To człowiek, który nie uznaje lojalności, więc będzie trzymał się ludzi tylko ze względu na własne korzyści. A jeśli coś pójdzie nie po jego myśli, będzie w stanie bez większych skrupułów zakończyć znajomość.

Relacja z psychopatą wpływa nie tylko na innych ludzi, ale także na nas samych. Posiadanie w swoim otoczeniu takiej osoby sprawi, że zaczniemy wątpić w siebie, czuć się niepewnie. W jej obecności poczujesz, że problem tkwi w tobie, a nie w nim

Pamiętajmy też, że jeśli zauważymy u kogoś z naszego otoczenia którąś z wyżej wymienionych cech, nie oznacza to od razu, że mamy do czynienia z psychopatą.

Na taką osobowość składa się mnóstwo innych czynników.

