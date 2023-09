34. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi

Fani komiksów i gier mogą pakować peleryny, bo w dniach 7-8 października 2023 r. Łódź znów stanie się stolicą kultury popularnej. Na olbrzymich przestrzeniach hal Atlas Arena i Sport Arena odbędzie się 34. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, który co roku gromadzi dziesiątki tysięcy komiksowych entuzjastów. Równocześnie zostanie otwarte Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 Łódź - pierwsza instytucja w Polsce w takiej skali poświęcona tym mediom.

Organizatorzy festiwalu jak zwykle przygotowali dla publiczności liczne atrakcje. Będzie można spotkać znanych polskich twórców (m.in.: Grzegorza Rosińskiego, Piotra Nowackiego, Magdalenę Kanię czy Bartosza Minkiewicza), a także zagranicznych gości - Tanabe Gou z Japonii, Thomasa Otta ze Szwajcarii oraz francuskich kontynuatorów serii „Thorgal” (Frédéric Vignaux i Robin Recht). Przyjemność sprawią też zakupy na największej komiksowej strefie targowej w Polsce, a także udział w warsztatach twórczych oraz zwiedzanie wystaw.

Program festiwalu składa się z prelekcji, spotkań autorskich i dyskusji o palących tematach współczesnej kultury. Ale formuła festiwalowa znacznie wykracza poza sztywną godzinową rozpiskę harmonogramu. MFKiG to także między innymi Strefa Autografów, gdzie autorzy rysują dedykacje w zakupionych albumach komiksowych oraz warsztaty ze znanym rysownikami - często przeznaczone dla całych rodzin! Poza tym oczywiście gry. Szerokie przestrzenie zastawione PCetami, konsolami, ale też automatami arkadowymi, flipperami, stanowiskami do gier VR - oto, co spotka każdego uczestnika i uczestniczkę festiwalu. W tym roku obchodzimy także 30. urodziny Dooma, co będzie wspaniałym powodem do sentymentalnej podróży do świata retrogamingu.

Fot. materiały prasowe

W hali Sport Arena rozgości się Strefa Gier Bez Prądu - to z kolei atrakcja dla entuzjastów planszówek. Scena Wywiadów z twórcami, Strefa Prototypów i turnieje w gry karciane. Czego chcieć więcej od sobotniego i niedzielnego popołudnia?

Kilka kilometrów wgłąb miasta na uczestników czeka natomiast Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, osadzone w architektonicznie spektakularnej dawnej elektrociepłowni EC1 Łódź. Tutaj przez ekspozycje dot. sposobów tworzenia komiksów i gier gości przeprowadzą Kajko, Kokosz, Tytus, Romek i A’Tomek.

Otwarciu centrum towarzyszy wielka wystawa retrospektywna Grzegorza Rosińskiego. Przekrojowe podejście do życia i twórczości komiksowego mistrza pozwoli przeżyć przygody jak z najpiękniejszych kadrów z dzieciństwa.

Szczegółowe informacje o programie festiwalu można znaleźć na stronie: https://komiksfestiwal.com/

