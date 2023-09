7 października w katowickim Spodku odbędzie się 41 edycja festiwalu Rawa Blues. Znamy już listę wszystkich wykonawców, którzy wystąpią podczas imprezy. Na legendarnej katowickiej scenie zaprezentują się: Altered Five Blues Band, Restless, Philip Sayce, Troy Redfern, Albert Cummings, Boogie Boys, Shaki’n Dudi, Blueset, Robert Kordylewski, Teksasy & Wojtek Cugowski oraz laureat konkursu na Małej Scenie.

41. edycja Rawa Blues Festival już 7 października w katowickim Spodku

Największą gwiazdą tegorocznej edycji Rawa Blues będzie grupa Altered Five Blues Band. Modny kwintet z Milwaukee słynie z mieszanki mocnego, oryginalnego bluesa i zjawiskowych występów na żywo. Blues Blast zachwyca się frontmanem Jeffem Taylorem, który posiada „gładki, ciepły głos, równie monumentalny i niezaprzeczalny jak Howlin’ Wolf z rozmachem B.B. Kinga”. Downbeat deklaruje, że gitarzysta Jeff Schroedl, „osiąga wysoką poprzeczkę mieszania inwencji i płynności”. Pięciu bluesowych blasterów uderzyło w ziemię 20 lat temu i nie wykazuje żadnych oznak złagodzenia.

Ich szósty album studyjny, "Holler If You Hear Me", zadebiutował na trzecim miejscu listy Billboard Blues Chart i otrzymał trzy nominacje do nagrody Blues Music Award, w tym Album of the Year i Song of the Year. Nowa płyta jest mocna, podobnie jak trzy poprzednie, wielokrotnie nagradzane. "Cryin' Mercy" został okrzyknięty „Najlepszym albumem wydanym niezależnie” na International Blues Challenge w 2015 roku. W 2019 roku "Ten Thousand Wats" osiągnął 10. miejsce na liście Billboard Blues Chart i zajął 1. miejsce zarówno na listach bluesowych iTunes, jak i Amazon.

Fot. materiały prasowe

Rawa Blues Festival to najstarszy festiwal bluesowy w Polsce, jeden z najbardziej uznanych w Europie i największy na świecie odbywający się "in-door" (pod dachem). Laureat prestiżowej nagrody „Keeping The Blues Alive 2012” w kategorii Festiwal Międzynarodowy, przyznanej przez amerykańską The Blues Foundaton. W ostatnich latach, oprócz „Spodka”, Rawa Blues gościła w nowoczesnej Sali Koncertowej NOSPR, gdzie odbyły się niezapomniane koncerty takich artystów jak Keb’Mo, Rick Estrin & The Nightcats, Eden Brent czy dwukrotnie Irka Dudka w odsłonach z orkiestrą symfoniczną NOSPR-u oraz z własnym Big Bandem.

Podczas ponad 40-tu edycji festiwalu, na festiwalowych scenach wystąpiła czołówka bluesowych artystów z kraju jak i zza granicy. Warto przypomnieć, że mieliśmy zaszczyt gościć takich wykonawców jak: Junior Wells, Koko Taylor, Keb’Mo, Robert Cray, JJ Grey & Mofro, James Bloo d Ulmer & Vernon Reid, Otis Taylor, Eric Sardinas czy Blind Boys of Alabama.

