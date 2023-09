AmfiROCK Festiwal 2023. Wystąpią Łydka Grubasa, Turbo i Pull The Wire

W dniach 22-23 września 2023 w Parku Zadole w Katowicach odbędzie się druga edycja AmfiROCK Festiwal. To festiwal, który co roku niesie ze sobą inny wydźwięk społeczno-edukacyjny. Podczas tegorocznej edycji festiwalu zwrócimy uwagę na temat pokoju, wolności i tolerancji. Festiwal dzieli się na część edukacyjną i koncertową.

W trakcie części koncertowej wystąpią między innymi takie zespoły jak: Łydka Grubasa - zdobywca Złotego Bączka na scenie Pol'and'Rock festiwal, słynie z energetycznych i żywiołowych koncertów. Fani zawsze mogą liczyć na humorystyczne teksty oraz muzykę na najwyższym poziomie, Turbo - legenda polskiego heavy metalu, zaliczany obok grup TSA i KAT do tzw. Wielkiej Trójcy Polskiego Metalu, Pull The Wire - grający muzykę, której najbliżej do punk rocka. Ich twórczość i koncerty jest jak wypad z kumplami na piwo. Lirycznie – bez farmazonów i owijania w bawełnę, ale inteligentnie, o sprawach codziennych, ważnych i mniej ważnych, Transgresja - grupa, grająca szeroko pojęty alternatywny, ciężki rock/metal, The Pajx - to piątka chłopaków, którzy muzyką chcą bawić siebie i słuchaczy. Stawiają na proste, melodyjne kompozycje w połączeniu z niebanalnymi tekstami traktującymi o relacjach damsko-męskich, życiu i przemijaniu.

Offensywa - to nowa energia na polskiej scenie, powiew świeżości oraz esencja młodości w czystej formie, bez cwaniactwa, oportunizmu i gwiazdorskich zapędów oraz Comepass - zespół wykonujący muzykę z pogranicza rocka progresywnego, grunge'u i szeroko rozumianej alternatywy ich twórczość charakteryzuje się dużą różnorodnością brzmień poprzez łączenie ze sobą wielu stylów muzycznych, opierając się głównie na gatunkach oscylujących wokół rocka i metalu.

Fot. materiały prasowe

Podczas części edukacyjnej odbywającej się na scenie w tężni solankowej Parku Zadole wspólnie z naszymi wykonawcami oraz zaproszonymi gośćmi wymienimy się doświadczeniami na temat wolności, równości i tolerancji w dzisiejszym świecie.

Wstęp na festiwal jest darmowy!

Program AmfiROCK Festiwal 2023

Amfiteatr

22.09 Piątek

17:30 Offensywa

19:00 Pull The Wire

20:30 Turbo

23.09 Sobota

16:00 The Pajx

17:20 Comepass

18:40 Transgresja

20:20 Łydka Grubasa

Scena Tężnia

Piątek

9:30-11:30 Warsztaty „Tolerancja do wolności. Zacznij od siebie.” prowadzi Magdalena Skwarek

12:00-14:00 Warsztaty „Tolerancja do wolności. I co dalej?” prowadzi Magdalena Skwarek

Sobota