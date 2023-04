Anti-Flag zapowiedzieli 3 koncerty w Polsce

Anti-Flag już w czerwcu powrócą do Polski na 3 koncerty, na których Amerykanie promować będą swój najnowszy album “Lies They Tell Our Children”

Grupa wystąpi 12 czerwca w Krakowie, 13 czerwca w Warszawie oraz dzień później w Gdańsku.

Anti-Flag to jedna z najważniejszych punkowych kapel na świecie, w której skład niezmiennie od ponad 30 lat wchodzą Justin Sane, Chris Head, Chris #2 oraz Pat Thetic. Zespół słynie ze swoich mocnych, zaangażowanych społecznie i ekologicznie tekstów, w których nie szczędzi krytyki wobec neofaszystowskich poglądów, korporacyjnego wyzysku oraz wszelkich przejawów rasizmu, homofobii, seksizmu czy transfobii.

Oglądaj

Na początku roku ukazał się 13. w dorobku Anti-Flag album "Lies They Tell Our Children", który jednocześnie jest pierwszym konceptualnym materiałem w historii zespołu. Prócz antykapitalistycznych wątków formacja porusza na nim również tematy problemu z dostępem do powszechnej opieki zdrowotnej oraz ochrony otaczającego nas środowiska. Warto również wspomnieć o gościach specjalnych na “Lies They Tell Our Children” - w tej roli na krążku usłyszymy m.in. Jesse’a Leacha z Killstwitch Engage, Tima McIIratha z Rise Against czy Briana Bakera z Bad Religion.

BILETY: Przedsprzedaż biletów wystartuje 6 kwietnia o godzinie 10:00 na winiarybookings.pl

Punkty sprzedaży: winiarybooking.pl, Going, Biletomat.pl, Empik Bilety, Ebilet, Eventim, Ticketmaster