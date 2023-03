Chemia zaprasza na wiosenną trasę koncertową 2023

Chemia zaprasza na trasę koncertową po siedmiu miastach w Polsce. Spodziewajcie się trochę melodii oraz dużo hałasu w Waszych miastach w kwietniu i maju dzięki Chemii, która odwiedzi:

13.04 - Szczecin, Kosmos

14.04 - Wrocław, Stary Klasztor (+ Vincent)

16.04 - Kraków, Gwarek (+ Vincent)

17.05 - Gdańsk, Drizzly Grizzly

18.05 - Łódź, Wooltura

19.05 - Bielsko-Biała, Rude Boy

20.05 - Sosnowiec, Komin

Bilety do kupienia w Going oraz w salonach Empik.

Oglądaj

Czasami brzmią jak ścieżka dźwiękowa do podróży po spalonej od słońca amerykańskiej drogi przez pustkowie, czasem uderzają w spokojniejsze, balladowo-akustyczne tony. Bez problemu jednak zawsze rozpoznacie zespół Chemia po tym, że grają przebojowego rocka z wpływami grunge’a i wyrazistym wokalem Łukasza Drapały, finalisty 13. edycji programu „The Voice of Poland”, energicznymi partiami gitarowymi Wojciecha Balczuna i perkusją Adama Krama. Skład dopełniają: Maciek Papalski (gitara) oraz Artur Radkiewicz (bas), a cała piątka na żywo jest nie do poskromienia, o czym będziecie mogli przekonać się już w kwietniu i maju w ramach ogólnopolskiej trasy, na której usłyszcie kawałki z najnowszej, zeszłorocznej płyty zespołu, „Something to Believe In” (nagranej w Londynie razem z Andym Taylorem z Duran Duran), klasycznych już kompozycji z poprzednich albumów Chemii oraz piosenki z programu „The Voice of Poland”