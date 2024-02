21. edycja Colours of Ostrava, która odbędzie się w dniach 17–20 lipca 2024 r. w Dolní Vítkovicach, wyjątkowej dzielnicy przemysłowej w centrum Ostrawy, prezentuje artystów, którzy poruszają muzyczny świat. Wśród starych zabudowań górniczych na terenie dawnego kompleksu huty, wystąpi 150 artystów z ponad 30 krajów, a głównymi gwiazdami będą legendy rocka Lenny Kravitz, Queens of the Stone Age i supergwiazda popu Sam Smith. Dołączą do nich inni wyjątkowi artyści, tacy jak James Blake, Khruangbin, Sevdaliza, Bat for Lashes, Gogol Bordello i wielu innych.

Colours of Ostrava 2024: Sprzedaż biletów i karnetów

W sprzedaży są dostępne karnety 4-dniowe i jednodniowe oraz bilety campingowe na Colours of Ostrava. Trzecia pula będzie dostępna online w cenie 798 zł od 1 lutego. Więcej informacji znajdziesz na stronie colours.pl

Co roku trwające 4 dni Colours przekształcają Ostrawę i dawną przemysłową dzielnicę Dolní Vítkovice w jeden z najbardziej tętniących życiem, kolorowych i obowiązkowych do zobaczenia obszarów festiwalowych w całej Europie. Teren festiwalu codziennie odwiedza ponad trzydzieści tysięcy osób z całego świata. 4 festiwalowe dni obejmują: 350 punktów programowych na 20 scenach otwartych i zamkniętych, koncerty, panele dyskusyjne, teatr, filmy, warsztaty i zajęcia artystyczne.

