Cradle Of Filth powrócą do Polski po blisko pięcioletniej przerwie i wystąpią w lutym w Gdańsku (12.02.24), Warszawie (22.02.24) i Krakowie (23.02.24). Na trasie towarzyszyć im będą: Wednesday 13, którzy zagrają set złożony z utworów Murderdolls oraz Włosi z Sick N’ Beautiful. Patronat nad koncertami objęło Antyradio.

Cradle Of Filth na 3 koncertach w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Cradle Of Filth to zespół-instytucja w świecie ekstremalnego metalu i bez wątpienia jeden z najważniejszych reprezentantów gatunku rodem z Wysp Brytyjskich. Styl dowodzonej przez Daniego Filth’a, założonej w 1991 roku grupy na początku opierał się na black metalu. W późniejszych latach działalności, poprzez dorzucenie wpływów zaczerpniętych z metalu gotyckiego i symfonicznego, muzyka Cradle Of Filth zyskała bardziej komercyjny charakter, co poskutkowało miejscem na międzynarodowych listach przebojów przy okazji albumów “Damnation and a Day” (2003), “Thornography” (2006), “Hammer Of The Witches” (2015), czy “Existence is Futile” (2021).

W kwietniu tego roku ukazała się “Trouble and Their Double Lives” - płyta koncertowa oraz pierwszy materiał formacji wydany we współpracy z Napalm Records, na którym znalazły się również dwa premierowe utwory - “She is a Fire” oraz “Demon Prince Regent”.

Na 3 polskich koncertach Brytyjczyków wspierać będą: Wednesday 13, czyli solowy projekt wokalisty horror punkowego/glam rockowego Murderdolls, którzy wystąpią z setem złożonym z utworów tego zespołu oraz Sick N’ Beautiful - Włosi łączący metal z elementami industrialu, punka i electro-popu, znani ze swoich wzbogaconych o wizualizacje oraz kostiumy występów na żywo.

Sprzedaż biletów rozpocznie się w piątek, 15 września o godzinie 10:00 na www.winiarybooking.pl

Punkty sprzedaży: www.winiarybookings.pl, Going, Biletomat.pl, Empik Bilety, Ebilet, Eventim, Ticketmaster.

