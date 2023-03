Dezerter gościem specjalnym na koncertach Gogol Bordello

Zespół Gogol Bordello ogłosił gościa specjalnego na trzech koncertach w czerwcu 2023 roku. Przed zespołem wystąpi kapela Dezerter.

09.06.2023 – WARSZAWA – Klub Stodoła

10.06.2023 – POZNAŃ – Klub Muzyczny B17

11.06.2023 – KRAKÓW – Klub Studio

BILETY JUŻ W SPRZEDAŻY NA LIVENATION.PL

DEZERTER to zespół punkrockowy, który powstał w maju 1981 r. w Warszawie. Grupa przyjęła prowokacyjną wówczas nazwę SS-20 (pochodzącą od radzieckich rakiet z głowicami nuklearnymi), którą była zmuszona zmienić w okresie stanu wojennego. Już jako Dezerter zespół nagrał swój pierwszy singiel „Ku przyszłości” (1983). W 1985 r. ukazały się dwie kompilacje z piosenkami Dezertera: „Fala” i „Jak punk to punk”. Rok 1987 przyniósł wydanie w USA przez Maximum Rock'n'Roll pierwszej długogrającej płyty Dezertera – „Underground Out Of Poland” oraz pierwszej (ocenzurowanej) płyty w kraju – „Kolaboracja”. Rok 1989 to kolejny album – „Kolaboracja II”, a 1990 – „Wszyscy przeciwko wszystkim” (wydana w Polsce i we Francji) oraz dwumiesięczna trasa po Europie Zachodniej (Szwajcaria, Niemcy, Francja, Holandia) i Japonii.

Kolejne lata działalności przyniosły ważne płyty dla polskiej sceny niezależnej, m.in. „Blasfemię” (1992), „Ile procent duszy?” (1994), „Mam kły mam pazury” (1996), „Ziemia jest płaska” (1997). W XXI w. ukazały się kolejne studyjne albumy: „Nielegalny zabójca czasu” (2004); „Prawo do bycia idiotą” (2010), „Większy zjada mniejszego” (2014), "Kłamstwo to nowa prawda" (2021).