Dziwna Wiosna z nowym singlem "Twoje szaleństwo"

Dziwna Wiosna już niedługo wyda nowy album i grupa podzieliła się singlami zapowiadającymi krążek "Duchy.Disco". Premiera płyty 24 listopada i już można ją zamówić w preorderze.

Na płycie "Duchy, Disco" znajdziemy dużo rock and rolla w singlowych „Ogień” i „Płonę, płonę”, kosmiczne, trwające kilkanaście minut przestrzenie w „Odolanach”, wzruszające, niemal filmowe ballady jak „Bez sensu” i „Śnieg”, wściekła energia „Lata miłości”, zaskakujący mrok „Chłopców”.

Ta płyta to muzyczny borderline. Cała jest zbudowana na przeciwieństwach i skrajnościach. Od melancholii i nostalgii po wściekłość. Każdy numer na tej płycie może być soundtrackiem do jakiegoś momentu w twoim życiu, zabrać cię w twoje własne miejsca, tęsknoty i marzenia. Piękne, smutne, nostalgiczne. Do ludzi i do duchów.

Wraz z przedsprzedażą albumu Dziwna Wiosna wydaje kolejny, piąty już singiel. "Twoje szaleństwo" to wycieczka w kierunku hip hopowych inspiracji lidera grupy Dawida Karpiuka. Zmieszanych z klimatem płyt takich jak "Pisces Iscariot" The Smashing Pumpkins. To bardzo osobista opowieść o szaleństwie, o niebezpiecznych ścieżkach, z których nie zawsze da się wrócić, o trudnych relacjach i - mimo wszystko - o nadziei.

Nowy album to dobry pretekst do wybrania się w trasę koncertową. Dziwna Wiosna zaprasza na 11 koncertów pod patronatem Antyradia. Pierwszy z nich odbędzie się 16 listopada w Łodzi. Kolejno kapela odwiedzi Toruń, Kraków, Tychy, jak również zagra w Olsztynie, Poznaniu i Warszawie.

Dziwna wiosna to warszawskie trio grające brudne i piękne rockowe piosenki. Gitarzysta i wokalista Dawid Karpiuk(znany też z głośnego ostatnio utworu nie zrozumie nas – napisanego z Michałem Kushem do filmu Johnny),perkusista Łukasz Moskal (Brodka, Sister Wood, Męskie Granie i jeszcze pół polski) i basista Wojtek Traczyk (MariaPeszek, Gaba Kulka i wiele jazzowych składów). Zespół został doceniony przez słuchaczy i branżę muzyczną i jednogłośnie okrzyknięty nadzieją polskiego rocka, a także wyróżniony w programie Spotify Radar Polska. Debiutancka płyta zespołu dostała nominację do Fryderyka.

