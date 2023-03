Festiwal Motocyklowy Bike Week Łeba 2023

Bike Week Łeba to największy zlot motocyklowy w Polsce, który odbędzie się w dniach 10-13 sierpnia 2023. Tego wydarzenia nie trzeba chyba przedstawiać żadnemu motocykliście w kraju. W tym roku impreza będzie miała nieco inny charakter, bardziej festiwalowy.

Ze względu na to, że z roku na rok jest coraz więcej uczestników, na terenie zlotu będą rozstawione dwie sceny. Na małej scenie czas będzie umilać zespół znany z Pikniku w Mrągowie, Gładek Brothers Band. Na dużej scenie zagoszczą prawdziwe gwiazdy. Każdy miłośnik rockowego grania znajdzie coś dla siebie.

Stary, dobry, polski rock reprezentować będą kapele Turbo i Chłopcy z Placu Broni. Fani punk rocka na pewno ucieszą się z wiadomości o koncercie kapeli Proletaryat. Dla wszystkich miłośników dobrej zabawy zagra Zenek Kutapasa, wcześniej znany z działalności w zespole Kabanos. Romantycy Lekkich Obyczajów zapewnią kawał dobrej, rozrywkowej muzyki, która na pewno spowoduje u fanów szaleństwa pod sceną. Nocny Kochanek to kapela, która od kilku lat przyciąga tłumy. Zapewne tak będzie i tym razem w Łebie.

Na festiwal motocyklowy organizatorzy zapraszają w czwartek 10 sierpnia. Jeśli ktoś ma ochotę spędzić wcześniej kilka dni nad morzem, będzie taka możliwość. Teren zlotu będzie działał w ramach pola namiotowego już od poniedziałku. Będzie zatem można rozbić się w wybranym miejscu i obserwować, jak powstaje miasteczko zlotowe.

Fot. materiały prasowe

Niebywałą atrakcją zlotu są parady motocyklowe, które odbędą się w czwartek, piątek i sobotę. Wyjątkowy klimat ma parada nocna, która odbędzie się już w czwartek. ,,Rzeka” motocyklistów przyciąga tłumy obserwujących turystów. Można podziwiać piękne, często bardzo oryginalne maszyny i napawać ucho dźwiękami motocyklowego koncertu.

W piątek i sobotę odbędą się konkurencje zlotowe i prezentacje ciekawych pojazdów. Dla fanów motoryzacji to obowiązkowy punkt programu. Sprawdzanie głośności wydechów, wybór najstarszego motocykla, najdłuższej trasy, pokonanej na zlot czy konkurs na najciekawsze przebranie zlotowe to tylko niektóre atrakcje, które czekają na uczestników.

Co roku jest coraz bardziej kolorowo i wesoło, czego nieodłącznym elementem są niezwykle wyszukane i oryginalne przebrania. W tym roku festiwal Bike Week Łeba został objęty patronatem medialnym Antyradia. Imprezę poprowadzi Skiba, znany wszystkim lider zespołu Big Cyc.