Gary Clark Jr. i Kawala zagrają na Colors of Ostrava 2024

Lista artystów, którzy wystąpią podczas tegorocznej edycji festiwalu Colours of Ostrava z każdym tygodniem powiększa się o kolejne nazwy, a organizatorzy regularnie potwierdzają nowe punkty programu. W ostatnim czasie do line-upu dołączyli m.in. islandzka piosenkarka Emiliana Torrini, wybitny bluesman Gary Clark Jr., japońska formacja Mitsune i brytyjski zespół Kawala.

Emiliana Torrini, która włoskie nazwisko zawdzięcza ojcu, to islandzka piosenkarka, której sławę przyniosło wykonanie piosenki „Gollum’s Song” napisanej na potrzeby filmu Petera Jacksona „Władca Pierścieni: Dwie Wieże”. Zanim do tego doszło, śpiewała w chórze i studiowała muzykę klasyczną, a także krótkotrwale współpracowała z islandzką grupą GusGus, z którą w 1997 roku nagrała swoją debiutancką płytę. Na jej kolejnym krążku znalazły się akustyczne aranżacje kompozycji takich słynnych autorów jak Stevie Wonder, Lou Reed, Joni Mitchell czy Tom Waits. Przełom w jej karierze nastąpił za sprawą albumu „Love in the Time of Science”, którym przebiła się do międzynarodowej świadomości.

W 2017 roku pojawiła się na płycie „Music to Draw To: Satellite” kanadyjskiego DJ’a znanego jako Kid Koala. W ubiegłym roku połączyła z kolei siły z belgijskim zespołem The Colorist Orchestra, z którym po szeregu udanych koncertów na żywo zarejestrowanych na album, nagrali krążek w studiu. „Racing the Storm” to według wielu najlepszy materiał w jej dotychczasowej.

Gary Clark Jr. to artysta pochodzący z Austin w Teksasie, czyli jednego z głównych amerykańskich epicentrów najostrzejszej formy bluesa. Z tego miasta pochodziła lub w nim działała spora grupa znanych muzyków, w tym chociażby bracia Vaughan – Stevie Ray i Jimmie. Ten drugi był przez pewien czas jednym z mentorów początkującego Gary’ego.

Ścieżka Clarka wydawała się wyraźna, jednak jego talent, gra, śpiew i umiejętności autorskie znacznie przewyższały oryginalny wkład. Choć Gary nadal lubi bluesa, gra i słusznie jest z nim kojarzony, ostatecznie stał się złożoną osobowością, która w swojej twórczości łączy elementy wszelkiej czarnej muzyki. Oprócz bluesa, funku, soulu i rhythm & bluesa nie boi się nawet hip-hopu. Stopniowy rozwój dawnego geniuszu bluesa w dojrzałego, złożonego artystę możemy śledzić także na jego albumach „Blak and Blu” (2012), „The Story of Sonny Boy Slim” (2015) i „This Land” (2019). Najnowsza płyta zatytułowana „JPEG RAW” ukaże się już w przyszłym miesiącu.

Kawala to brytyjski zespół indie-folkowy z północnego Londynu, w skład którego wchodzą Jim Higson (wokal), Daniel McCarthy (gitara, wokal), Ben Batten (perkusja), Reeve Coulson (bas) i Dan Lee (gitara). Panowie poznali się podczas studiów w Leeds i nazwę zespołu zaczerpnęli od filipińskiego słowa oznaczającego wolny i niezwiązany. W końcu swoboda twórcza jest dla tej grupy kluczową koncepcją, co potwierdził także świetnie przyjęty singiel "Chasing/Wasting Time". Świeże brzmienie zespołu skrywa także poważniejsze tematy, jak choćby niepewność związaną z próbą odniesienia sukcesu w branży muzycznej.

Mitsune - Shamisen to japoński instrument pokryty skórą z każdej strony. Kiedy na nim grasz, rozbrzmiewa zarówno delikatnymi dźwiękami lutni, jak i różnorodną gamą nieziemskich emocji. Idealnie komponuje się z trzema instrumentami smyczkowymi, a w neofolkowej formacji Mitsune z trzema muzykami shamisen pochodzącymi z trzech różnych zakątków świata. Jednak formacja pokazuje, że nawet tradycja może być płynna i podatna na wpływy współczesności... Shiomi Kawaguchi, Tina Kopp i Youka Snell pokonały ogromne odległości dzielące Japonię, Australię i Niemcy dzięki wspólnej fascynacji północno-wschodnim instrumentem, wywodzącym się z japońskiego teatru kabuki. Kobiety połączyły siły w 2018 roku w Berlinie i założyły zespół Mitsune, aby dać upust swojemu hobby i różnym doświadczeniom kulturowym.

21. edycja festiwalu Colours of Ostrava odbędzie się w dniach 17-20 lipca 2024 na terenie kompleksu Dolní Vítkovice w czeskiej Ostrawie (20 km od polskiej granicy). W ramach festiwalu trwa równolegle międzynarodowe forum dyskusyjne Meltingpot, pokazy filmów z IFFKV oraz szereg spektakli teatralnych i instalacji artystycznych. Od 2015 roku festiwal odbywa się na terenie wyjątkowego, zrewitalizowanego obszaru przemysłowego Dolní Vítkovice w centrum Ostrawy. Co roku na ośmiu scenach muzycznych występuje ponad 100 zespołów, a na 11 scenach forum dyskusyjnego Meltingpot występuje ponad 200 prelegentów z całego świata.