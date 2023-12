Jarocin Festiwal ogłasza kolejne zespoły. Wystąpią Armia, Happysad, Homo Twist, Farben Lehre

Jarocin Festiwal rokrocznie ściąga tysiące fanów i fanek polskiego rocka, alternatywy i punk rocka. Nadchodząca edycja imprezy odbędzie się w dniach 19–21 lipca. Armia, Happysad, 2TM2,3, Homo Twist, Farben Lehre, Eye for an Eye to kolejne zespoły, które zagrają przy Maratońskiej. Bilety dostępne są w sprzedaży na www.jarocinfestiwal.pl.

Jarocin znów na kilka dni stanie się centrum kulturalnego życia, przyciągając rzesze miłośników gitarowego grania z całego kraju. Pidżama Porno, Riverside, Vader, Cool Kids of Death i Alians to pierwsi ogłoszeni artyści, którzy zagrają przed publicznością 19-21 lipca 2024.

Festiwal w Jarocinie gromadzi na swoich scenach wiele rockandrollowych legend. Jedną z nich jest bez wątpienia grupa Armia obchodząca w 2024 r. jubileusz 40-lecia obecności na scenie. To na pierwszej płycie „Antiarmia”, z ikonicznym Indianinem na okładce, wykrystalizował się oryginalny i jedyny w swoim rodzaju styl i brzmienie zespołu. Takie utwory jak „Niewidzialna Armia”, „Zostaw to” czy „Hejszarawiara” są wizytówką tej płyty. W Jarocinie znów będzie można usłyszeć je na żywo.

W 2001 r. w Skarżysku-Kamiennej powstał Happysad, jeden z najpopularniejszych polskich zespołów mający na koncie 5 platynowych i 3 złote płyty oraz rekordy frekwencji w wielu klubach w Polsce. W Jarocinie zespół zaprezentuje materiał z nadchodzącej płyty.

W połowie lat 90-tych w wyniku spotkania się muzyków polskiej sceny alternatywnej, którzy odkryli w swoim życiu wartości chrześcijańskie powstała supergrupa 2TM2,3. W skład zespołu wchodzą m.in. Tomasz Budzyński, Dariusz Malejonek czy Robert Friedrich. Teksty utworów oparte są właściwie wyłącznie na Biblii.

Na jarocińskiej scenie zagra też grupa Homo Twist, czyli Maciej Maleńczuk w wydaniu elektrycznym, w formie hendrixowskiego trio. Zespół na przestrzeni lat nagrał 7 albumów, a swoją twórczość sami określają jako ciężki i mroczny powiew sztuki muzycznej oparty o sekcję rytmiczną i gitarowy styl lidera.

Moje emocje są teraz takie, że właśnie nadarza się okazja do pokazania, kto jest najciężej grającą kapelą w Polsce, jest to zespół Homo Twist.

– zapowiada Maciej Maleńczuk.

Brawurowa i energetyczna formacja Farben Lehre cieszy uszy swoich fanów od 1986 r. Grupa szybko zdobyła uznanie dzięki swojemu wyrazistemu brzmieniu, tekstom utrzymanym w buntowniczym duchu i charakterystycznemu wokalowi frontmana – Wojciecha Wojdy. Zespół wystąpi na Jarocinie po raz kolejny i już zapowiada dużą dawkę pozytywnych wibracji.

Bez wątpienia cechą charakterystyczną punkowej formacji Eye for an Eye jest nietuzinkowy, mocny, ale i melodyjny głos wokalistki Anny Świstak. Zespół powstał w 1997 r., a jego członkowie są nadal mocno zaangażowani w sztukę niezależną –prowadzą offową wytwórnię, organizują koncerty, piszą do punkowych zinów i angażują się w wiele inicjatyw społecznych.

Jarocin Festiwal, oprócz licznych koncertów na dwóch scenach, to też wydarzenia organizowane przez lokalne instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, w tym m.in. spotkania z artystami i Jarocińskie Rytmy Młodych, które zabrzmią w miejscowym amfiteatrze 18 lipca 2024.

