John Porter i Agata Karczewska już 29 września w Klubie Stodoła

29 września 2023 w Klubie Stodoła wystąpi John Porter! Jeden z najbardziej cenionych muzyków rockowych w Polsce, znany m.in. z pierwszego składu grupy Maanam, Porter Bandu, płyt solowych oraz albumów nagranych z Anitą Lipnicką, tym razem zaprezentuje się w warszawskim klubie w duecie z Agatą Karczewską, jedną z najciekawszych reprezentantek młodego pokolenia na polskiej scenie muzycznej. Wydarzenie odbędzie się na Open Stage. Bilety dostępne są już w sprzedaży!



John Porter, sceniczna legenda i Agata Karczewska, niepokorna songwriterka, nagrali album „On the Wrong Planet”. Utrzymany w gatunku alternatywnego country jest jak mroczna podróż do wspomnień, o których wolelibyśmy zapomnieć. W szczery i surowy sposób opowiada o bólu, wyobcowaniu i namiętnościach.

John Porter urodził się w Walii, a w 1976 roku przeprowadził się do Polski. W swojej karierze muzycznej odniósł wiele sukcesów, m.in. we współpracy z Korą i Markiem Jackowskim przy "Mannam - Elektrycznym Prysznicu" oraz nagrywając z Anitą Lipnicką album „Nieprzyzwoite piosenki", który otrzymał status platynowej płyty oraz nagrodę Fryderyka za najlepszy album. Agata Karczewska to singer-songwriterka z Warszawy, której debiutancki album "I'm Not Good at Having Fun" w 2019 roku został nominowany do Fryderyka w kategorii Album Roku Blues. W 2020 roku artystka zakwalifikowała się do finału prestiżowego amerykańskiego konkursu International Songwriting Competition.

Już 29 września duet PORTER/KARCZEWSKA wystąpi w Klubie Stodoła, prezentując na żywo materiał z płyty „On the Wrong Planet”. Bilety dostępne w kasie klubu oraz w sprzedaży internetowej: www.ticketclub.pl

