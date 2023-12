Mystic Festival 2024: Enter Shikari, Dool, Hanabie i Cage Fight dołączają do line-upu

Na Mystic Festival 2024 odbędzie się w Gdańskiej Stoczni w dniach 5-8 czerwca. Na imprezie zobaczymy m.in. Bring Me The Horizon, Megadeth, Machine Head, Bruce Dickinson, Satyricon, Accept, Biohazard, Chelsea Wolfe, Body Count, Sodom,Furia, Thy Art Is Murder, Life Of Agony, Leprous, Lord Of The Lost, Graveyard, High On Fire, Orange Goblin, Suffocation, Vio-Lence, Ithaka, Asphyx, Mysticum, Dool, Blackgold, Crystal Lake, Endseeker, Humanity’s Last Breath, Lamp of Murmuur, Wayfarer, Lik, Ghøstkid i Sanguisugabogg.

Organizatorzy ogłosili kolejne zespoły, które dołączymy do line-upu. Na Mystic Festival zobaczymy Enter Shikari, Dool, Hanabie i Cage Fight.

Indie rock, post-hardcore, metal, elektronika… Długo można by wyliczać, bo Enter Shikari to napędzana mieszanką stylistyczną rakieta. Od tego zresztą Brytyjczycy zaczęli, od wydanego w 2007 roku albumu „Take to the Skies”, który w ich ojczyźnie pokrył się złotem. Dobra passa niezmiennie trwa – wydana wiosną 2023 roku płyta „A Kiss for the Whole World” okazała się pierwszym numerem jeden zespołu na brytyjskiej liście sprzedaży.

Kto słyszał „Visions of Summerland”, wydany niedawno koncertowy album kwintetu Dool z Rotterdamu, ten musi być pod wrażeniem jego hipnotyzującej aury i potężnego ładunku – jak to ujmuje sam Dool – „frustracji, bólu i miłości”. Wiosną Raven van Dorst i koledzy wracają z trzecią płytą studyjną, więc na festiwalu możemy spodziewać się zarówno podróży w przeszłość, jak i zupełnie nowych dźwięków.

Hanabie, czyli mistrzynie Harajuku Core’a przybywają z Tokio, by oszołomić nas i dźwiękiem, i wizerunkiem scenicznym. Tegoroczny album – „Reborn Superstar!” – to metalcore na najwyższych obrotach, niepozbawiony wpływów elektronicznych czy wręcz popowych, który na żywo urasta do rangi zjawiska. Nic dziwnego, że ostatnie miesiące to dla Hanabie triumfalny pochód przez najlepsze kluby i festiwale. Najlepsze, więc na Mystic Festival 2024 też nie może ich zabraknąć.

Cage Fight to wspólny projekt znanego z TesseracT gitarzysty Jamesa Monteitha oraz wokalistki Rachel Aspe (eks-Eths). Debiut zespołu – po prostu „Cage Fight” (2022) – zachwycił recenzentów, ale dopiero fantastycznymi koncertami zapracowali na opinię jednej z najpoważniejszych nowych sił na brytyjskiej scenie muzyki ekstremalnej.

Mystic Festival 2024: Gdzie kupisz bilety?

Więcej informacji i bilety: www.mysticfestival.pl

Obecnie w sprzedaży:

Karnety czterodniowe Early Bird, w cenie 749 złotych

Karnety czterodniowe VIP, w cenie 1299 zł

Karnety możecie nabyć również za pośrednictwem serwisu eBilet.

