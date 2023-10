Bring Me The Horizon przyjadą w czerwcu do Gdańska, by zagrać w Stoczni podczas Mystic Festival 2024. To pierwszy headliner imprezy.

Mystic Festival 2024 z pierwszym headlinerem. W Gdańsku wystąpi Bring Me The Horizon

Brytyjczycy zaczynali od deathcore’owych brzmień, by z czasem poszerzyć spektrum swoich zainteresowań o inne odmiany metalu, rocka alternatywnego, a nawet – nie bójmy się tego słowa – popu. Bring Me The Horizon to zespół, którego horyzonty muzyczne nie mają granic, podobnie jak pomysły scenograficzne.

"Six feet and the dead's still breathing / Don't give a fuck if my heart stops beating…" – kilka dni temu serca fanów Bring Me The Horizon zabiły szybciej, bo usłyszeli nowy singel „DArkSide”. Czyżby długo wyczekiwany album „Post Human: Nex Gen” miał się wkrótce ukazać? Na pewno nowe piosenki pojawią się na Mystic Festival 2024.

Mystic Festival 2024: Karnety

Mystic Festival 2024 odbędzie się w dniach 5-8 czerwca. W programie m.in. Bring Me The Horizon, Bruce Dickinson, Accept, Satyricon, Thy Art Is Murder, Life Of Agony, Suffocation, Lord Of The Lost, Ithaka, Asphyx, Orange Goblin, Blackgold, Humanity’s Last Breath i Sanguisugabogg.

Obecnie w sprzedaży:

Karnety czterodniowe Early Bird, w cenie 749 złotych

Karnety czterodniowe VIP, w cenie 1299 zł

Karnety możecie nabyć również za pośrednictwem serwisu eBilet

