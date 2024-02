Mystic Festival 2024: Znamy czterech finalistów konkursu

Axe Crazy, Exist, Rascal i Sewer Dwellers to zespoły, które zwyciężyły w półfinałowym głosowaniu Road to Mystic. Czekamy na ich koncerty 24 lutego w Gdańsku.

Mystic Coalition i Antyradio już po raz trzeci organizują konkurs Road to Mystic, którego zwycięzca wystąpi w czerwcu na Mystic Festival – ale ta edycja bije wszelkie rekordy! Zgłosiło się aż 386 zespołów, reprezentujących wszystkie odcienie metalu i okolic.

Po przesłuchaniu wszystkich zgłoszeń jurorzy wskazali 50 grup, które uznali za najbardziej interesujące. Do kolejnego etapu, głosami publiczności, zakwalifikowane zostały grupy (kolejność alfabetyczna): Axe Crazy, Exist, Rascal i Sewer Dwellers. Jury postanowiło nie korzystać ze swojego prawa do przydzielenia tzw. dzikiej karty – wszystkie cztery zespoły zostały wybrane głosami fanów. Oddaliście w sumie ponad 11 tys. głosów.

Już 24 lutego odbędzie się koncert finałowy w gdańskim klubie Drizzly Grizzly. Finał Road to Mystic będzie wstępem do koncertu Samael, Shining i Yoth Iria – odbywającego się za ścianą, w B90. Na ten drugi potrzebujecie biletu, na Road to Mystic wejście jest darmowe. Przesłuchania konkursowe zaczynają się o 15.30 – kolejność występów zostanie ustalona w dniu koncertu, w wyniku losowania.

Zespół, który tego wieczoru najbardziej przypadnie do gustu jurorom konkursu otrzyma zaproszenie na Mystic Festival 2024, a jego muzyka zostanie zaprezentowana na antenie Antyradia. Występy konkursowe oceniać będzie jury w składzie: Adam Brzeziński, Bartosz Cieślak, Jarosław Anzhellmo Giers, Jarek Szubrycht i Natalia Zamilska.

Na Mystic Festival 2024 zagrają m.in. Megadeth, Bring Me The Horizon, Machine Head, Bruce Dickinson, Kreator, Kerry King, Satyricon, Enter Shikari, Body Count, Accept, Paradise Lost, Biohazard, Chelsea Wolfe, Furia, Fear Factory, Leprous, Thy Art Is Murder, Graveyard, Sodom, Zeal & Ardor, Dark Funeral, Orange Goblin, Life Of Agony, Lord Of The Lost, Insomnium, Terrorizer, Vio-Lence, Suffocation, Twin Temple, High On Fire, Mysticum, Asphyx, Crowbar, Kadavar, Textures, Blackgold, High Vis, Villagers Of Ioannina City, 1000mods, Until I Wake, Hanabie, Wargasm, Crystal Lake, Dool, Vltimas, Blasphemy, Bewitched, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, Bob Vylan, Mork, Owls Woods Graves, Mānbryne, Gutalax, Ghøstkid, Skalmold, Gaupa, The Shits, Zamilska, Humanity’s Last Breath, Sanguisugabogg, Blood Command, Cage Fight, Ithaca, Mimi Barks, Endseeker, Lik, Wayfarer, Five The Hierophant, Lamp of Murmuur, Evil Invaders, Party Cannon, Dodsrit, Witching, Wyatt E., Dvne, Slope, The Last Decade, Massive Wagons, Ditz, ten56, Trepaneringsritualen, The Broken Horizon, Múr, Nakkeknaekker, My Diligence, Schizma, Totenmesse, Wij, Ampacity, Sznur, Embrional, Hellfuck, .Wavs i Misguided. Więcej informacji i bilety: www.mysticfestival.pl

Karnety możecie nabyć również za pośrednictwem serwisu eBilet – w ofercie sprzedaż ratalna.

