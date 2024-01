Mystic Festival: Nowi artyści i start sprzedaży jednodniowych biletów

Zeal & Ardor, Kadavar, Bewitched, Until I Wake, Mork, Bob Vylan, The Shits, Five The Hierophant, My Diligence, Wyatt E., Slope, The Broken Horizon, The Last Decade, Wij, Trepaneringsritualen, Misguided i Totenmesse zapełniają puste miejsca na plakacie Mystic Festival 2024.

To będą cztery bardzo intensywne noce i dnie, pełne snów na jawie i najgorszych koszmarów. Ścieżkę dźwiękową do tej niezapomnianej przygody przygotują fantastyczni artyści z całego świata, reprezentujący wszystkie odcienie muzycznego mroku.

Kto, gdzie i kiedy wystąpi na Mystic Festival 2024? Szczegółowy podział na dni i sceny znajdziecie na plakacie poniżej oraz na stronie: www.mysticfestival.pl

Fot. materiały prasowe

Zmienia się też ceny karnetów 4-dniowych na Mystic Festival. Do sprzedaży trafiają również nowe rodzaje biletów:

Bilet jednodniowy (wybrany dzień w terminie 6-8.06) – 349 zł

Bilet dwudniowy (6-7.06) – 549 zł

Bilet weekendowy (7-8.06) – 549 zł

Wciąż w sprzedaży:

Karnet czterodniowy - 799 zł

Karnet czterodniowy VIP – 1299 zł

Kolejne zmiany cen biletów – 13 maja

