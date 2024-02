OFF Festival 2024: Od tanecznego widowiska The Blaze po blackmetalowy mrok

Wizja i głos – spektakl autorstwa The Blaze oszołomi was na finał jednego z festiwalowych dni. Poza tym na OFF Festival jak zwykle pełne spektrum: renesansowy post-punk, blackmetalowy jazz, emo rap, Cumbria Amazonica, shoegaze, dream pop, a nawet… neo-zombie-post-folk.

The Blaze na OFF Festival 2024

Muzyka taneczna bywa lekceważona, czasem nie bez powodu. Na szczęście są też tacy artyści jak The Blaze, którzy przypominają, że muzyka taneczna może być dziełem sztuki i zarazem platformą do rozmowy o rzeczach najważniejszych. Francuski duet porusza się swobodnie od French house’u do ambientu, dbając o to, by pomiędzy dźwiękami znalazło się miejsce na duchowość i wizję. Dwaj kuzyni, Guillaume Alric i Jonathan Alric, pracują wspólnie od niemal dekady i już debiutanckim wideo „Virile” zwrócili na siebie uwagę. Poszli za ciosem nagrywając przejmujące „Territory”, nagradzane m.in. w Cannes. Dziś już są klasykami w swojej kategorii, co potwierdzili wydanym w ubiegłym roku albumem „Jungle”.

John Maus na OFF Festival 2024

Nostalgia, ironia i tajemnica to podstawowe żywioły twórczości Johna Mausa, który sercu bliską naiwność synth popu lat 80. przełamuje postpunkowymi eksperymentami oraz głębokimi ukłonami w kierunku muzyki renesansu i baroku. Od wychwalanej przez krytyków trzeciej płyty „We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves” (2011) ten amerykański muzyczny samotnik cieszy się zasłużenie kultowym statusem, a powiedzieć, że daje z siebie wszystko na koncertach, to nic nie powiedzieć…

Imperial Triumphant na OFF Festival 2024

Nowy Jork, awangardowy jazz, black metal, ekspresjonizm, futuryzm… Czemu by tego nie połączyć w jedną hermetyczną całość, która większość ziemskiej populacji wprawi w zakłopotanie, ale nielicznych, równie szalonych jak artyści, co to wymyślili, w zachwyt? Taki mniej więcej jest pomysł na Imperial Triumphant, wizjonerskie, wirtuozerskie trio, które przesunęło granice muzyki ekstremalnej. Ich ostatni album „Spirit of Ecstasy” to arcydzieło, którego warto słuchać przygotowując się do koncertu będącego doświadczeniem jedynym w swoim rodzaju.

DC The Don na OFF Festival 2024

„Chcę tylko, żeby dzieciaki czuły, że mogą robić, co chcą i zawsze być sobą. Cokolwiek chcesz robić, możesz to robić będąc sobą” – powiedział kiedyś DC The Don w wywiadzie, zapytany o przesłanie, które kryje się w jego tekstach, pełnych zagadek i metafor. Prosta, zawsze aktualna prawda, ukryta w poplątanych wersach i emocjonalnym slalomie muzyki. Emo raper z Milwaukee zadebiutował w 2020 r. albumem „Come As You Are”, w ubiegłym roku urządził sobie wystawny pogrzeb na „Funeral”, a w tym planuje odrodzenie na „Rebirth”. Całą tę podróż prześledzimy na żywo w Katowicach.

OFF Festival Katowice 2024, odbędzie się w dniach 2 - 4 sierpnia 2024, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. Na stronie: www.off-festival.pl, dostępne są karnety 3 - dniowe w cenie 482,00 zł oraz 3 - dniowych z polem namiotowym, za – 618,50 zł. Ceny karnetów zawierają opłaty serwisowe operatora.

Na OFF Festival 2024, zagrają: Future Islands, The Blaze, Bakar, Clavish, , Alice Longyu Gao, Bar Italia, Dc the don, Imperial Triumphant, Puma Blue, Hotline TNT, Los Wembler’s de Iquitos, blackwinterwells, Debby Friday, John Maus, Nourished by Time, Puuluup, Jasper Tygner. Kolejne ogłoszenia wkrótce.