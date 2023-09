Pierwszy i jedyny koncert Mr. Big w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Hardrockowa formacja, której początki sięgają końca lat 80. po latach omijania naszego kraju, zagra pierwszy koncert w Polsce. Autorzy takich hitów lat 90. jak "Wild World" czy "To Be With You" przyjadą do Warszawy już 11 kwietnia 2024 w ramach światowej trasy „The Big Finish”, która ma być zwieńczeniem ponad trzech dekad ich fenomenalnej kariery.

W składzie zespołu jest aktualnie trzech oryginalnych członków: Eric Martin (wokal), Paul Gilbert (gitara) oraz Billy Sheehan (bas). Za perkusją usiądzie Nick D'Virgilio, który grał między innymi z Big Big Train i Genesis. Przed nami wieczór z przekrojową setlistą, na którą złożą się nie tylko najbardziej znane utwory grupy, ale również nieco zapomniane perełki.

Kiedy: 11.04.2024

Godziny: 19:00 otwarcie bram, 20:00 start

Gdzie: Progresja, Fort Wola 22

Bilety: 159 zł (I pula) / 179 zł (II pula) / 199 zł (w dniu koncertu)

Bilety dostępne na www.progresja.com

