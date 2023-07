Pol'and'Rockowe Afterparty w Łodzi

Słyszeliście o UĆ- Stocku? To taka Pol’and’rockowa domówka, która odbywa się w Łodzi w dniach 9-13 sierpnia przy ul. Ekonomicznej 13/15. W tym roku to już czwarta edycja tego wydarzenia podczas której wystąpią naprawdę ciekawi artyści m. in. Proletaryat, Kobranocka, Kruk i Wojtek Cugowski, Zenek Kupatasa, Farben Lehre oraz lokalne zespoły.

Pomysł o cyklu imprez pod nazwą UĆ- Stock zrodził się w 2019 roku w myśl o organizacji Pol’and’Rockowej domówki. Skoro jest miejsce do wspólnej zabawy po festiwalu to czemu nie? „Od początku zrzucaliśmy się na wszystko sami. Ktoś pożyczył rzutnik, na którym wyświetlana była transmisja festiwalu, ktoś miał sprzęt do nagłośnienia by wspólnie bawić się przy ogniskach i muzyce” I tak to się zaczęło…

Fot. materiały prasowe

Dlatego pomysłodawców tego wydarzenia zachęciło to do zorganizowania imprezy z większym rozmachem, aby ściągnąć do Łodzi wszystkich wielbicieli Najpiękniejszego Festwalu Świata i zachęcić ich do dalszej zabawy. Hasłem imprezy jest „Wspólna zabawa bez hejtu i nienawiści”

Podczas imprezy będą organizowane różne konkursy, warsztaty, fire show, foodtrucki oraz inne atrakcje, aby każdy znalazł coś dla siebie. A dla osób, które przyjadą z daleka będzie również pole namiotowe. Bilety do nabycia na stronie www.biletow.com oraz w dniu imprezy. Patronatem wydarzenia jest Antyradio, ŁCSM Moto-Strefa oraz Biletowo.com