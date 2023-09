Polish Metal Alliance zapowiedział koncert w Bydgoszczy

Projekt Polish Metal Alliance powstał w marcu 2020 roku podczas wprowadzenia pierwszego lockdownu. Wokalista Maciej Koczorowski (Chainsaw) zaprosił kilku znajomych muzyków do nagrania coveru „The Trooper” Iron Maiden. Udział wzięli doświadczony gitarzysta Jarek Chilkiewicz z zespołu Piotra Cugowskiego (ex Bracia) Współpracował on także z wieloma muzykami, między innymi z Kasią Kowalską, Eweliną Flintą, Maćkiem Silskim, zespołem My Riot, szczecińskim zespołem S.A.G., Sweet Noise czy obecnie House of Death.

Sekcję stworzyli perkusista Łukasz Tomczak z zespołu Immalum oraz Sorry Boys, basista Tomasz Targosz (CETI) oraz drugi gitarzysta Marek „Spider” Pająk znany z zespołu Vader. Drugim wokalistą został Krzysiek Sokołowski z zespołu Nocny Kochanek, a skład tego utworu uzupełnił Piotr Cugowski i legenda polskiego heavy metalu Wojciech Hoffmann z Turbo.

Utwór szybko stał się hitem krążąc w internecie. Niespodziewanie pozytywny feedback wśród fanów spowodował, że Polish Metal Alliance poszło za ciosem pół roku później dając do odsłuchu klasyka Judas Priest „Painkiller” z gościnnym udziałem Grzegorza Skawińskiego (Kombii).

Projekt ma już na swoim koncie wiele coverów i 29 grudnia 2023 Polish Metal Alliance zagra w Bydgoszczy w Miejskim Centrum Kultury. Metalowe Zakończenie Roku w Bydgoszczy to już IX edycja corocznej imprezy.

Fot. materiały prasowe

W tym roku obok PMA wystąpią legendarny wrocławski Vincent, jak również Wolf Spider z Poznania, który zaserwuje thrashowe ciosy z najnowszej płyty. Tuż przed headlineem wystąpi Grzegorz Kupczyk wraz z zespołem CETI wykonując całą płytę „Dorosłe Dzieci”, której wydanie obchodzi równy jubileusz. Bilety zakupicie na stronie kupbilecik.pl

