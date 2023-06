Rock na Bagnie i Centrum Ochrony Mokradeł grają razem dla ratowania torfowisk Podlasia

Już 30 czerwca w Goniądzu nad Biebrzą rozpocznie się XIII edycja festiwalu Rock na Bagnie. W tym roku do grona partnerów dołącza stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł, by wspólnie z publicznością, muzykami i fanami rocka odtwarzać dzikie mokradła, co pomoże m.in. zapobiegać suszom i pożarom. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do wspólnego zabagniania!

"Bagna pokochałem jeszcze jako dziecko, spędzając wakacje na Mazurach i Podlasiu. Pasja do muzyki rockowej i punk rockowej przyszła niewiele później. Wychowałem się na kawałkach Dezertera, Moskwy, KSU" – mówi dr hab. Wiktor Kotowski z Centrum Ochrony Mokradeł.

"Od 13 lat gramy na biebrzańskich bagnach, którym w tym roku znów grozi susza" – mówi Jacek Żędzian, główny organizator festiwalu z Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego. – "Jak trzy lata temu boimy się, że torfowiska są zbyt suche, by obronić się przed pożarami. Nie możemy bezczynnie na to patrzeć" – deklaruje.

Fot. materiały prasowe

Aż 85 procentom torfowisk w Polsce skradziono wodę – zostały osuszone, pocięte głębokimi prostymi rowami. Pożary to nie jedyne zagrożenie. Na osuszonych torfowiskach torf spala się niezauważalnie w każdej chwili. Osuszanie na potrzeby rolnictwa i leśnictwa zmieniło torfowiska z najlepszych pochłaniaczy dwutlenku węgla w potężne źródła tego gazu cieplarnianego do atmosfery. Litr mleka od krów żywionych sianem z osuszonych torfowisk jest okupiony emisjami 2 kilogramów CO2 z rozkładu torfu, a w przypadku kilograma sera mówimy już o kilkudziesięciu kilogramach CO2. W skali Polski emisje z osuszonych torfowisk to ponad 35 milionów ton ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie – mniej więcej tyle, ile emituje elektrownia Bełchatów.

Dlatego uruchomiono specjalną zrzutkę festiwalową, która ma pomóc w wykupach i przywracaniu wody i dzikiej bagiennej przyrody na osuszonych torfowiskach Podlasia. Każde 20 złotych to nawet 10 metrów kwadratowych bagna przywróconych naturze. Być może na tym skrawku założy gniazdo rycyk lub żuraw. To także ograniczenie emisji dwutlenku węgla o około 100 kilogramów rocznie, 5 metrów sześciennych zretencjonowanej wody i kilka kroków dalej w stronę przywracania dzikiej przyrody. Wesprzeć zbiórkę można na stronie zrzutka.pl.