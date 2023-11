Steve Hogarth zagra specjalny, świąteczny koncert w Łodzi

Trwa odliczanie do 7 grudnia, kiedy to w łódzkiej Wytwórni wystąpi Steve Hogarth - jeden z najbardziej charyzmatycznych wokalistów progresywnej sceny i głos legendarnego zespołu Marillion. Koncert będzie miał wyjątkowy, świąteczny charakter i specjalną listę utworów.

"Na scenie będzie stała choinka, ludzie będą mogli przynieść swoje bombki i powiesić je między utworami. A gdy to zrobią, poczęstuję ich szotem tequilli." - tak o nadchodzącym polskim koncercie opowiada Steve Hogarth:

Zazwyczaj zapraszam pojedyncze osoby z publiczności na scenę i rozmawiamy. To jest bardzo ważny element moich koncertów, bo odbywają się one pod hasłem ‘Wieczór ze Stevem Hogarthem’ i nie mają one wyłącznie aspektu muzycznego (...). Zdarza mi się też czytać na scenie mój dziennik oraz grać takie utwory, na które mam w danym momencie ochotę. I tak - w przypadku tego koncertu, o którym rozmawiamy, pojawią się piosenki świąteczne. Tu akurat wybór jest spory, bo może to być i „White Christmas”, a mogą też być to tradycyjne świąteczne pieśni angielskie. Kto wie – być może zaśpiewam też jakąś polską kolędę .

Fot. materiały prasowe

Ceny biletów (w przedsprzedaży/ siedzące):

Kategoria 1 - 250 PLN

Kategoria 2 - 220 PLN

Kategoria 3 - 210 PLN

Kategoria 4 - 190 PLN

Bilety są dostępne w sprzedaży na stronach: shop.metalmind.com.pl (kolekcjonerskie), www.eventim.pl, www.ebilet.pl.

Steve Hogarth jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów muzyki progrockowej na świecie. Posiadacz niesłychanej skali głosu od ponad 30 lat stoi na czele zespołu Marillion. W 1997 roku wydał swój pierwszy solowy album pod pseudonimem „h” zatytułowany „Ice Cream Genius”. Materiał nagrywał razem z keybordzistą Porcupine Tree – Richardem Barbieri – oraz muzykami znanymi z zespołu Blondie: Davem Gregorym i Clemem Burke. Jego solową dyskografię zamyka wydany w 2017 roku album „Colours Not Found In Nature”, nagrany ze szwedzkim zespołem Isildurs Bane, natomiast w marcu zeszłego roku ukazała się najnowsza płyta Marillion, "An Hour Before It's Dark".

