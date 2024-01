Supergrupa The Smile wystąpi w Polsce w 2024

The Smile wystąpi na Letniej Scenie Progresji. Zespół Thoma Yorke’a zagra na jedynym koncercie w Polsce już 14 sierpnia 2024 roku w Warszawie.

Zespół złożony z legendarnych muzyków Radiohead - Thoma Yorke’a, Jonny’ego Greenwooda - oraz współtwórcy Sons of Kemet, Toma Skinnera to jedno z największych zjawisk na światowej scenie w ostatnich latach. Ich utrzymany do ostatniej chwili w tajemnicy debiut na scenie festiwalu Glastonbury 2021, jedynie wyostrzył apetyt fanów brzmienia nieco odmiennego od tego, który wcześniej charakteryzował muzyków Radiohead.

Po niezwykle gorąco przyjętym przez polską publikę, festiwalowym koncercie z albumem „A Light For Attracting Attention” w 2022 roku, pozostawili po sobie jedno ważne pytanie: „Kiedy do nas powrócą?”. Nie trzeba było długo czekać, bo już wtedy artyści pracowali nad nowym krążkiem, „The Wall of Eyes” (premiera 26.01.2024), który będą promować pierwszym solowym koncertem nad Wisłą.

Już 7 marca 2024 roku The Smile wyruszy w europejską trasę koncertową, która rozpocznie się w Dublinie. Grupa zagra jeszcze także m.in. w Amsterdamie, Londynie, Atenach, Helsinkach czy Paryżu. Jednym z przystanków drugiej części letniej trasy, będzie warszawska Letnia Scena Progresji. Artyści wystąpią 14 sierpnia 2024 roku na wyjątkowej, plenerowej scenie w sercu kraju.

Już 14 sierpnia 2024 roku zespół The Smile pokaże polskim fanom swoje umiejętności w pełnej krasie, prezentując przekrój utworów z ostatnich dwóch albumów. Wydarzenie w ramach Letniej Sceny Progresji odbędzie się w środku lata, pod gołym niebem, co dla miłośników przeżywania koncertów nie tylko za pośrednictwem dźwięków, z pewnością będzie niezwykle wyjątkowym doświadczeniem. W końcu Letnia Scena Progresji to nie tylko przestrzeń do chłonięcia muzyki, ale także miejsce festiwalowych spotkań, odpoczynku i dobrej zabawy - i to bez wyjeżdżania z miasta!

W roli supportu wystąpi James Holden - brytyjski producent i DJ, który wielokrotnie wspierał inne projekty Yorke'a na scenie. Artysta wykonujący mieszankę IDM, trance i techno wydał w ubiegłym roku ekscytujący album "This is A High Dimensional Space of Possibilities", który ugruntował jego pozycję na rynku muzycznym.

Bilety będą dostępne na portalach eBilet, Ticketmaster oraz na stronie klubu Progresja.

Przedsprzedaż dla fanów na stronie The Smile rozpoczęła się o godzinie 10:00 już 10 stycznia 2024 roku, a do sprzedaży ogólnej trafią również o 10:00, 12 stycznia 2024 roku.

