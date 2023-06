The Hives zapowiedział nowy album i koncert w Polsce

Szwedzka grupa The Hives powróci do nas z premierowym albumem. "The Death Of Randy Fitzsimmons" to pierwsze wydawnictwo The Hives, które ukaże się już 11 sierpnia 2023 roku po dekadzie przerwy. Wraz z dzisiejszym ogłoszeniem – 9 maja 2023 roku – opublikowany został pierwszy singiel z nadchodzącej płyty – „Bogus Operandi”, którego brzmienie doskonale oddaje energię, za którą zespół zaskarbił sobie tysiące fanów. Grupa powróci do Polski 19 września 2023 roku i wystąpi w klubie Progresja.

Bilety:

Artist Presale: Przedsprzedaż biletów dla osób, które posiadają specjalny kod rozpocznie się 11 maja o 10:00, na ebilet.pl

Spotify Presale: Przedsprzedaż biletów dla osób, które posiadają specjalny kod rozpocznie się 11 maja o 10:00, na ebilet.pl

Otwarta sprzedaż biletów ruszy 12 maja o 10:00 na: www.knockoutmusicstore.pl (druki kolekcjonerskie)

Rock został wręcz stworzony dla Szwedów. Ich charyzma, osobliwe poczucie humoru, kontrolowany luz, a przede wszystkim złote riffy i powiązania z punkiem idealnie pasują do numerów po równo żarliwych, jak i gęstych od emocji. The Hives to - w pakiecie chociażby z Backyard Babies czy The Hellacopters - właśnie jeden z takich zespołów, w którym pięknie wybrzmiewają wszystkie ww. elementy. Na koncertach dyrygują publiką, bo ich żelazna pewność siebie powoduje, że na scenie czują się jak w domu. Szwedzi z The Hives świętują w tym roku trzydziestolecie działalności, a ich wściekle garażowy, nasycony testosteronem punk’n’roll wciąż kąsa tak samo skutecznie.

Kiedy: 19 września (wtorek) 2023

Gdzie: Warszawa @ Progresja, ul. Fort Wola 22

Bilety: 149/159 zł – przedsprzedaż, 170 zł – w dniu koncertu

Organizator: Knock Out Productions