The Legend of Rock Symphonic [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Największe światowe przeboje rockowe wykonane na żywo w niezwykłej symfonicznej aranżacji! Podczas koncertu The Legend of Rock Symphonic usłyszycie największe rockowe przeboje takich zespołów jak Queen, Roxette, Led Zeppelin, AC/DC, Guns N' Roses, Metallica, The Beatles, Scorpions, Bon Jovi, Aerosmith, Nirvana czy Linkin Park. Na scenie pojawią się muzycy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej oraz gwiazdy znane z największych scen rockowych w Polsce.

Legendy Rocka wymagają niesamowitej oprawy dlatego koncert połączy na tak dużą skalę nowatorskie efekty wizualne oraz niezwykłe efekty świetlne. Widowisko odbędzie się na żywo w legendarnym Spodku w Katowicach, Ergo Arenie w Gdańsku oraz w Hali Stulecia we Wrocławiu, zapewniając widzom niecodzienne doznania, efekty i niezapomniane wrażenia.

30 września 2023 ERGO ARENA Gdańsk/Sopot

18 listopada 2023 Spodek Katowice

27 stycznia 2024 Hala Stulecia we Wrocławiu

16 marca 2024 Hala Globus Lublin

18 maja 2024 ATLAS Arena Łódź

The Legend of Rock Symphonic powstał z pasji do muzyki rockowej, które wspólnie przenoszą nas do świata największych przebojów w zupełnie nowej pięknej aranżacji. Do projektu zaproszono nie tylko cenioną Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Śląskiej, ale także polskich muzyków i gwiazdy znane z największych scen rockowych. Wszyscy uczestnicy będą mogli również doświadczyć niesamowitych solowych występów gitarowych i perkusyjnych w niecodziennych wykonaniach.

Bilety są dostępne na stronie www.legendy-rocka.pl

Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama.