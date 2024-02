Znamy cały line-up Cavatina Guitar Festival

Nowy na mapie Polski, wiosenny festiwal, Cavatina Guitar Festival, ogłosił pełen line-up artystów, którzy pojawią się na Cavatina Hall. Do grona gwiazd dołączają City of The Sun i Bartek Królik, zamykając program sceny głównej festiwalu w Bielsku - Białej.

City of the Sun, eksperymentalny zespół z Nowego Jorku, zrewolucjonizował świat muzyki instrumentalnej, przyciągając do niego całkiem nowe pokolenie słuchaczy dzięki swojemu unikalnemu brzmieniu. Od założenia w 2011 roku przez gitarzystę Johna Pity i perkusistę Zacha Para, grupa zyskała uznanie za swoje eklektyczne połączenie indie rocka, amerykańskiego folku, flamenco i bluesa, co pozwoliło im zbudować silną pozycję na rynku muzycznym muzycznym. Zespół odniósł znaczące sukcesy, organizując wyprzedane koncerty w najbardziej prestiżowych niezależnych miejscach Nowego Jorku, takich jak Brooklyn Steel, Irving Plaza, Bowery Ballroom i Gramercy Theatre, oraz współpracując z takimi artystami jak Peter Bjorn i John, G. Love, STS9 i Thievery Corporation.

Ich EPka „UNTITLED” z 2018 roku i wiodący utwór „Perfect Instance” zgromadziły ponad 26 milionów odtworzeń na Spotify, przyczyniając się do ogólnej liczby ponad 70 milionów odtworzeń. W 2020 roku wydali album, który dotychczas zgromadził ponad 16 milionów odtworzeń, a ich najnowsza EPka „Máscaras en el Viento” oraz eksperymentalna EPka „Segunda Alma” potwierdzają ich ciągłą innowacyjność. Wiosną 2024 roku City of the Sun rozpocznie nagrywanie nowego pełnego albumu studyjnego.

Bartek Królik, od lat obecny jest na rynku muzycznym jako uznany producent, kompozytor i basista. Pracował z większością rodzimej sceny, tworząc podwaliny pod polskie wydanie muzyki soul i r'n'b. Po debiutanckiej solowej płycie "Pan od muzyki", oraz docenionym przez krytyków projekcie "Spoken Love" kieruje naszą uwagę w kolejne muzyczne rejony. Tym razem tworzy Suitę na mroczne czasy. Krótkimi wokalnymi mantrami chce rozgrzewać samotne dusze i parkiety barokowym housem i nu disco. Płynnie przechodzące jeden w drugi utwory, układają się w "Opus Danse".

Koncerty zapowiadane są jako mocna dawka tańca i uwolnienia, zagranego na żywo w pełnym składzie najlepszych instrumentalistów. Bartek Królik był kierownikiem muzycznym Męskie Granie Orkiestra 2023.

Przypomnijmy, że wśród zapowiedzianych artystów, którzy uświetnią Cavatina Guitar Festival, znajdują się zarówno znane osobistości międzynarodowej sceny muzycznej, jak i cenione gwiazdy polskiej muzyki: FINK, Miles Kane, Marcin Patrzałek, Kinga Głyk, JohnJ Preslay, Blanco White, a także Krzysztof Zalewski, Roo Panes, Matteo Mancuso Trio,Jakub Żytecki, Tomek Ziętek, Lesław Matecki, Robert Cichy, czy Skubas.

Karnety 1- i 5-dniowe są już w sprzedaży na cavatinahall.pl

