Znamy finałową 50 w konkursie Road to Mystic 2023. Oddajcie głos na najlepszy zespół

Road to Mystic jest konkursem dla zespołów, które chcą i powinny wystąpić na Mystic Festival. W sumie wysłano rekordową liczbę zgłoszeń – zgłosiło się niemal 190 zespołów, w większości świetnych. Po przesłuchaniu wszystkich zgłoszeń jurorzy wskazali 50 grup, które uznali za najbardziej interesujące.

Oto one, w kolejności alfabetycznej:

.Wavs, 2020, Artificial, Ashborn, Asteriæ, Ballbreaker, Crippling Madness, Cronica, Cry of The Nile, Datûra, Death Has Spoken, Demeted, Dvarga, Engraver, Exul, Faust, Frightful, Hydra, Hypnosaur, Karpathian Relict, Khrognar, KingCrown, Kingsphere, Królówczana Smuga, Mentally Blind, Mepharis, Miam, Mordial, Mortemorium, Mound, MüuT, My Heart In Atrophy, Nenufar, Pandemic Outbreak, Premonitions, Procez, Rät King, Retrospective, Sarmat, Smoke Rites, Solar Trip, Sothoris, Species, StormHammer, Synapsa, Tenebris, Thempest, Vephar, Yantra i Zmarłym.

Na stronie internetowej mysticfestival.pl ruszyło głosowanie publiczności, które trwa do 31 marca

Do ścisłego finału trafią trzy grupy, które uzyskają najwięcej głosów oraz jeden zespół wskazany przez jury (tzw. dzika karta). Jury zastrzega sobie możliwość nie przydzielenia dzikiej karty – wtedy przechodzi kapela, która w głosowaniu uplasowała się na czwartym miejscu.

Najlepszą czwórkę poznamy 5 kwietnia, a już 13 kwietnia odbędzie się koncert finałowy w gdańskim klubie Drizzly Grizzly (tym samym, który na festiwalu przeistacza się w Sabbath Stage). Finał Road to Mystic połączony będzie z koncertem Soilwork, Kataklysm i Wilderun – w odbywającym się za ścianą, w B90. Zespół, który tego wieczoru najbardziej przypadnie do gustu jurorom konkursu otrzyma zaproszenie na Mystic Festival 2023, a jego muzyka zostanie zaprezentowana na antenie Antyradia.

Występy konkursowe oceniać będzie jury w składzie: Adam Brzeziński, Bartosz Cieślak, Jarosław Anzhellmo Giers, Jarosław Kowal i Jarek Szubrycht.

Przypominamy, że na festiwalu wystąpi ponad 90 zespołów, w tym m.in. Ghost, Danzig, Gojira, Meshuggah, Behemoth, Electric Wizard, The Hellacopters, Testament, Watain, Moonspell, Perturbator, Exodus, Dismember, Voivod, Alcest, Sleep Token, Unleashed, Carpathian Forest, Grave, Soen, Phil Campbell and the Bastard Sons (z setem Motörhead), Godflesh, Primitive Man, Earthless, Lucifer i Greg Puciato.