Znamy pierwszą gwiazdę Gitarowego Rekordu Świata 2024

Electric Light Orchestra by Phil Bates & Band to pierwsza gwiazda imprezy. Legendarne przeboje Electric Light Orchestra zabrzmią 1 maja we Wrocławiu podczas 22. edycji Gitarowego Rekordu Świata 2024, największej na świecie gitarowej imprezy dedykowanej Jimiemu Hendrixowi. Gitarzysta Phil Bates pomoże bić Gitarowy Rekord Świata i wraz z tysiącami uczestników festiwalu zagra jeden z rock’n’rollowych hitów wszech czasów.

Formacja Phila Batesa dołącza do grona klasyków rocka – zespołów Deep Purple, The Animals, Nazareth i Slade, które pomagały bić Gitarowy Rekord Świata w poprzednich latac

Projekt Electric Light Orchestra by Phil Bates & Band, który usłyszymy we Wrocławiu, powołał do życia Phil Bates, wokalista i gitarzysta grupy Electric Light Orchestra Part II oraz lider The Orchestra i Electric Light Orchestra Classic, z którymi przez dwie dekady odtwarzał magię muzyki ELO. Brytyjski wokalista, gitarzysta i producent muzyczny współpracował z takimi gwiazdami jak Deep Purple, Black Sabath czy Robert Plant. Koncerty Electric Light Orchestra by Phil Bates to niesamowite przeżycie – wirtuozeria i moc wybitnego zespołu na żywo oraz muzyczna i wokalna perfekcja Batesa zapewniają niezapomnianą rock’n’rollową podróż w czasie do najlepszych lat istnienia legendarnej grupy. Na setliście znajdują się takie przeboje jak: „Don't Bring Me Down”, „Rock ‘n’ Roll Is King”, „Mr. Blue Sky" czy „Ticket to the Moon”.

Fot. materiały prasowe

Muzykę Electric Light Orchestra usłyszymy 1 maja na wrocławskim Rynku, gdzie gitarzyści razem w Philem Batesem zagrają wspólnie wielki przebój grupy „Rock ‘n’ Roll Is King” oraz tego samego dnia w kompleksie Hali Stulecia, gdzie zespół da pełny koncert w ramach festiwalu 3-Majówka, który od lat towarzyszy biciu Gitarowych Rekordów Świata.

Do pobicia rekordu z 2023 roku potrzeba przynajmniej 7968 gitar i innych podobnych instrumentów strunowych. Aby zagrać 1 maja na wrocławskim Rynku, wystarczy mieć gitarę i znać pięć podstawowych akordów C/G/D/A/E potrzebnych do wykonania utworu „Hey Joe”. Do rekordu liczą się wszystkie rodzaje gitar – akustyczne, klasyczne, elektryczne, a także basowe. Dopuszczalne są również mandoliny, banjo i ukulele. Nie trzeba być pełnoletnim. Gitarzystom, którzy podejmą próbę ustanowienia rekordu przysługiwać będą ulgowe bilety na koncerty gwiazd w ramach festiwalu 3-Majówka 2024.

Więcej informacji na stronie: www.heyjoe.pl

Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!