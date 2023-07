Zwycięzca Antyfestu Antyradia, grupa Batna, zagra przed Soufly

BATNA supportem legendarnej grupy Soulfly. 16 lipca w klubie Kwadrat w Krakowie koncert zagra popularna amerykańska grupa Soulfly założona przez Maxa Cavalerę, byłego członka Sepultury. Grupa odniosła ogromny sukces na rynku światowym w przeciągu kilku lat, a ich unikalne brzmienie to połączenie groove, thrash, death i nu metalu. Zespół ma wierną rzeszę fanów na całym świecie. Zespół aktualnie promuję najnowszy album „Totem”, który ukazał się 15 sierpnia 2022.

BATNA to twór muzyczny złożony z pięciu różnych osobowości, które połączyła pasja do ciężkich gitarowych brzmień. Muzyka tworzona przez zespół jest pełna emocji, tłustych riffów i metalowego pazura. Każdy utwór ma swoje silne znaczenie, które zostało ukryte w tekstach. Zespół powstał w 2020 roku w Jastrzębiu-Zdroju. Nazwa zespołu to skrót od Best Alternaticve To a Negotiated Agreement. Zwycięzca Antyfestu Antyradia, laureat Złotej Kosy, laureat 3 miejsca konkursu „Złotego Bączeka”.

Oglądaj

BATNA zagrała wiele koncertów, w tym na dużej scenie Festivalu Pol'And'Rock. W 2022 roku wydali swój debiutancki album zatytułowany "Niechciani", który rozpoczął trasę promocyjną "Niechciani Tour".

Fot. materiały prasowe

BATNA i Soulfly na jednej scenie 16 lipca, w klubie Kwadrat. Bilety do nabycia tutaj: www.ticketmaster.pl