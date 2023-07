Open'er 2023. Wywiad z Nothing But Thieves i transmisja koncertu Queens of the Stone Age

Tak przebiegł kolejny dzień na Open'er 2023. Wywiad z Nothing But Thieves i transmisja na żywo koncertu Queens of the Stone Age.

Za nami kolejny dzień jednego z najważniejszych polskich festiwali muzycznych. Tym razem na scenie królował między innymi Machine Gun Kelly, Touche Amore czy Los Bitchos. Strefa Antyradia po raz kolejny okazała się wielkim hitem. Goście Open'era bawili się w niej do samego rana przy najlepszych rockowych kawałkach.

Co czeka nas kolejnego dnia Open'er Festival? O tym na bieżąco, na antenie, wprost z festiwalu będą Wam opowiadać Bartek Synowiec, Asia Zientalska i Kasprol. W ciągu dnia będziemy również transmitować wywiad Roberta Brauły z grupą Nothing But Thieves. Muzycy opowiedzieli mu między innymi o swojej najnowszej płycie i grach video, a gitarzysta formacji Dominic Craik zdradził, dlaczego stracił przyjaciół i jaki ma to związek z ... gitarą.

Jeśli nie jesteście na Open'erze to mamy dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Już dzisiaj w Antyradiu transmisja na żywo koncertu Queens of the Stone Age! Stay tuned i do zobaczenia w strefie Antyradia - najlepszej rockowej stacji.