Tydzień z Depeche Mode. Słuchaj Antyradia i zgarnij bilety na koncerty w Łodzi [KONKURS]

Depeche Mode wystąpi ponownie w Polsce już 27 i 29 lutego 2024 w łódzkiej Atlas Arenie. Jeżeli w Waszych smutnych sercach gra codziennie Depeche Mode i marzycie o usłyszeniu "Personal Jesus" i "I Feel You" na żywo, to dobrze trafiliście. Mamy dla Was bilety na oba koncerty i chętnie oddamy wejściówki najwierniejszym słuchaczom Antyradia.

Tydzień z Depeche Mode w Antyradiu. Wygraj bilety na koncerty w Łodzi [KONKURS]

Depeche Mode, którzy sprzedali ponad 100 milionów płyt i zagrali dla ponad 35 milionów fanów na całym świecie, pozostają nieustannie rozwijającą się i wyjątkowo wpływową siłą w muzyce.

Zespół zimą powrócił do Europy, by 27 i 29 lutego 2024 roku zawitać do łódzkiej Atlas Areny. Z tej okazji od poniedziałku, 19 lutego, startujemy z Tygodniem z Depeche Mode w Antyradiu, a to oznacza, że będziemy mieć dla Was bilety na nadchodzącej koncerty.

Co musicie zrobić, by zdobyć wejściówki na Depeche Mode? Od poniedziałku do piątku prezenterzy będą podawać zadania konkursowe, a prawidłowe odpowiedzi trzeba wysłać na podany przez prezentera mail. Bilety na koncerty będziecie mogli również zgarnąć w weekend.

W sobotę oraz niedzielę, gdy usłyszycie piosenkę Depeche Mode na naszej antenie, napiszcie jej tytuł oraz swoje dane na adres weekend@antyradio.pl. Rozwiązanie weekendowego rozdania w poniedziałek. Powodzenia!

REGULAMIN RAMOWY KONKURSÓW

Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!